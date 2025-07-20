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Турция
20 июля 2025, 19:23 | Обновлено 20 июля 2025, 19:25
277
2

С голом Сикана. Трабзонспор разгромил соперника в контрольном матче

Турецкий клуб уверенно разобрался с иранской командой «Зоб Ахан»

20 июля 2025, 19:23 | Обновлено 20 июля 2025, 19:25
277
2
С голом Сикана. Трабзонспор разгромил соперника в контрольном матче
ФК Трабзонспор

Вечером, 20 июля, турецкий «Трабзонспор» провел контрольный поединок во время учебно-тренировочного сбора.

Соперником «Трабзонспор» в товарищеском матче стала иранская команда «Зоб Ахан».

В стартовом составе турецкого клуба вышли два украинских игрока Даниил Сикан и Арсений Батагов, тогда как вингер Александр Зубков не попал в заявку на игру.

Уже на девятой минуте «Трабзонспор» вышел вперед, автором гола стал Сикан. Украинец мощно пробил по воротам и снял паутину с девятки ворот.

Больше в первом тайме команды не забивали и ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу «Трабзонспора».

Набравшись сил во время перерыва, турецкий клуб продолжил давить на соперника и это дало свои плоды. «Трабзонспор» набросал еще три мяча в ворота «Зоб Ахана» и завершил игру разгромной победой – 4:0.

Контрольный поединок, 20 июля

«Трабзонспор» – «Зоб Ахан» – 4:0

Голы: Сикан, 9, Эскихеллач, 51, Аугусто, 78, Башкан, 79

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Трабзонспор Даниил Сикан чемпионат Турции по футболу товарищеские матчи Арсений Батагов Александр Зубков
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
І ніхто не пише про клятих іранців які шахеди поставляють а наші їм руки жмуть
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+1
Saltovka
Я бы на месте украинцев Сикана и Батагова не выходил на этот матч!
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0
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