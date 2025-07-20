С голом Сикана. Трабзонспор разгромил соперника в контрольном матче
Турецкий клуб уверенно разобрался с иранской командой «Зоб Ахан»
Вечером, 20 июля, турецкий «Трабзонспор» провел контрольный поединок во время учебно-тренировочного сбора.
Соперником «Трабзонспор» в товарищеском матче стала иранская команда «Зоб Ахан».
В стартовом составе турецкого клуба вышли два украинских игрока Даниил Сикан и Арсений Батагов, тогда как вингер Александр Зубков не попал в заявку на игру.
Уже на девятой минуте «Трабзонспор» вышел вперед, автором гола стал Сикан. Украинец мощно пробил по воротам и снял паутину с девятки ворот.
Больше в первом тайме команды не забивали и ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу «Трабзонспора».
Набравшись сил во время перерыва, турецкий клуб продолжил давить на соперника и это дало свои плоды. «Трабзонспор» набросал еще три мяча в ворота «Зоб Ахана» и завершил игру разгромной победой – 4:0.
Контрольный поединок, 20 июля
«Трабзонспор» – «Зоб Ахан» – 4:0
Голы: Сикан, 9, Эскихеллач, 51, Аугусто, 78, Башкан, 79
⏱ 90' Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 20, 2025
Trabzonspor 4-0 Zob Ahan Esfahan pic.twitter.com/vwOex0Va7y
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