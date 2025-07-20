«Хотелось бы обойти их». В Црвеной Звезде высказались о Динамо

Гендиректор «Црвеной Звезды» Звездан Терзич заявил о том, что не хотел бы, что бы его клуб встретился с киевским «Динамо» в квалификации Лиге чемпионов:

«Однако, честно говоря, я бы хотел избежать встречи с киевским «Динамо», у которого действительно очень сильная команда, которая стала чемпионом Украины в этом году. Они опередили «Шахтёр», и я бы хотел их избежать. Мы будем играть выездной матч не в Киеве, а в Польше, в связи с известной ситуацией со всеми этими конфликтами там, так что это отвлечет внимание от поля, но, несмотря на всё это, киевское «Динамо» — действительно очень сильная команда, и мне хотелось бы обойти их хотя бы в третьем раунде, а там, если они пройдут, то пройдут».

Киевское «Динамо» сыграет с «Хамрун Спартанс» в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов. «Црвеной Звезде» сыграет с гибралтарским «Линкольном».

Ранее сообщалось о том, что была обнародована заявка «Динамо» на матчи с «Хамрун Спартанс».