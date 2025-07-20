Выставили на трансфер. Челси готов попрощаться с экс-игроком Ман Сити
Рахим Стерлинг больше не входит в планы клуба
Известный 30-летний вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг оказался в желаемых продаж клуба в летнее трансферное окно.
Стерлинг не входит в планы нового главного тренера Энцо Марески, поэтому «пенсионеры» готовы попрощаться с игроком, несмотря на действующий контракт до 2027 года. Клуб рассмотрит все предложения, которые поступят по футболисту.
Также «Челси» размышляет над двумя вариантами прощания со Стерлингом: либо кто-то выкупит его контракт благодаря отступным, либо клуб выплатит компенсацию и досрочно прекратит соглашение.
Прошлый сезон Стерлинг провел на правах аренды в лондонском «Арсенале», за который отыграл 28 матчей (один гол и пять ассистов).
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