Выставили на трансфер. Челси готов попрощаться с экс-игроком Ман Сити

Известный 30-летний вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг оказался в желаемых продаж клуба в летнее трансферное окно.

Стерлинг не входит в планы нового главного тренера Энцо Марески, поэтому «пенсионеры» готовы попрощаться с игроком, несмотря на действующий контракт до 2027 года. Клуб рассмотрит все предложения, которые поступят по футболисту.

Также «Челси» размышляет над двумя вариантами прощания со Стерлингом: либо кто-то выкупит его контракт благодаря отступным, либо клуб выплатит компенсацию и досрочно прекратит соглашение.

Прошлый сезон Стерлинг провел на правах аренды в лондонском «Арсенале», за который отыграл 28 матчей (один гол и пять ассистов).