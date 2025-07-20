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Англия
20 июля 2025, 18:59 | Обновлено 20 июля 2025, 19:09
1262
4

Выставили на трансфер. Челси готов попрощаться с экс-игроком Ман Сити

Рахим Стерлинг больше не входит в планы клуба

20 июля 2025, 18:59 | Обновлено 20 июля 2025, 19:09
1262
4
Выставили на трансфер. Челси готов попрощаться с экс-игроком Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлінг

Известный 30-летний вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг оказался в желаемых продаж клуба в летнее трансферное окно.

Стерлинг не входит в планы нового главного тренера Энцо Марески, поэтому «пенсионеры» готовы попрощаться с игроком, несмотря на действующий контракт до 2027 года. Клуб рассмотрит все предложения, которые поступят по футболисту.

Также «Челси» размышляет над двумя вариантами прощания со Стерлингом: либо кто-то выкупит его контракт благодаря отступным, либо клуб выплатит компенсацию и досрочно прекратит соглашение.

Прошлый сезон Стерлинг провел на правах аренды в лондонском «Арсенале», за который отыграл 28 матчей (один гол и пять ассистов).

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Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рахим Стерлинг трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: The Sun
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Комментарии 4
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Victor673256ua
Стерлінг в Челсі не прижився, але може стати корисним в іншому клубі
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0
antt
Фамілія у нього чудова. Суто британська. Виставили Стерлінга, хоч не фунта, на трансфер щоб заробити багато стерлінгів, але уже фунтів.
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