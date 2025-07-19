Челси возглавляет рейтинг клубов по расходам на тинейджеров с сезона 21/22

Известный портал Transfermarkt опубликовал список клубов из топ-5 европейских лиг, которые с сезона 2021/22 потратили больше всего средств на тинейджеров. Лидером рейтинга стал лондонский «Челси» (353 млн евро).

Кроме того, «пенсионеры» стали второй командой по количеству приобретенных игроков возрастом до 19 лет за этот период (20). Выше в этом показателе лишь «Дженоа», которая подписала 23 игрока за €11,3 млн.

Соседом «Челси» в рейтинге по потраченным средствам на тинейджеров стала еще одна команда из Англии – «Брайтон» (18 игроков за 238 млн евро).