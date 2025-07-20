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20 июля 2025, 18:49 | Обновлено 20 июля 2025, 18:50
1938
3

ФОТО. Коул Палмер ответил отказом на предложение жениться. Они расстались

Коул Палмер не хочет спешить с женитьбой

20 июля 2025, 18:49 | Обновлено 20 июля 2025, 18:50
1938
3
ФОТО. Коул Палмер ответил отказом на предложение жениться. Они расстались
Instagram. Коул Палмер и Конни Грейс

Футболист «Челси» Коул Палмер и его девушка Конни Грейс отписались друг от друга в Instagram, что вызвало слухи о расставании.

Пара из Манчестера встречалась с юности и появлялась в документалке Amazon.

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Конни настаивала на свадьбе около года, но Палмер не был готов к такому шагу и говорил, что он слишком молод для брака и хочет сосредоточиться на своей карьере. По сути, девушка предложила футболисту сборной Англии жениться на ней.

По словам источников, сейчас Палмер больше сосредоточен на семье и посетил Сент-Киттс — родину своего деда.

Представители пары от комментариев отказались.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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Комментарии 3
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saltim
Не вовремя сделанное предложение обречено на провал! Обычно девушки просчитывают такие вещи на два хода вперед. Эта сделала стратегическую ошибку неправильно оценив ситуацию.   
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0
antt
Не хочу женитися, хочу в футбол грати. От це серйозна заява Палмера. 
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0
Victor673256ua
Если невеста ушла к другому, то неизвестно, кому повезло)
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0
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