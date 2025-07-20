ФОТО. Коул Палмер ответил отказом на предложение жениться. Они расстались
Коул Палмер не хочет спешить с женитьбой
Футболист «Челси» Коул Палмер и его девушка Конни Грейс отписались друг от друга в Instagram, что вызвало слухи о расставании.
Пара из Манчестера встречалась с юности и появлялась в документалке Amazon.
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Конни настаивала на свадьбе около года, но Палмер не был готов к такому шагу и говорил, что он слишком молод для брака и хочет сосредоточиться на своей карьере. По сути, девушка предложила футболисту сборной Англии жениться на ней.
По словам источников, сейчас Палмер больше сосредоточен на семье и посетил Сент-Киттс — родину своего деда.
Представители пары от комментариев отказались.
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