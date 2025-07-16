ФОТО. Звезда Челси прибыл в неожиданную страну. Причина — в семье

Коул Палмер побывал на Сент-Китсе — родине своего деда Стерри — сразу после победы с «Челси» в финале клубного чемпионата мира.

Его торжественно встретили вице-премьер, министр туризма и местные артисты. Это был первый визит футболиста на остров, чей флаг он носит на бутсах рядом с английским.

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«Прилететь сюда после такой победы — это что-то особенное. Здесь началась футбольная история моей семьи», — отметил Палмер.

Премьер-министр заявил, что приезд игрока вдохновить молодёжь Сент-Китса и Невиса.

Сент-Китс и Невис — это федеративное государство, состоящее из двух островов в Карибском море. Общая площадь — всего около 260 км², а население — примерно 53 тысячи человек.