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  4. Хаби Алонсо в восторге от игрока Реала. Теперь он не продается
Испания
20 июля 2025, 20:07 |
1922
0

Хаби Алонсо в восторге от игрока Реала. Теперь он не продается

Испанский тренер восхищен Орельеном Тчуамени

20 июля 2025, 20:07 |
1922
0
Хаби Алонсо в восторге от игрока Реала. Теперь он не продается
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в восторге от игры французского полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Marca.

По информации источника, 43-летний специалист восхищен игрой 24-летнего футболиста. Теперь все варианты его продажи больше не рассматриваются – Орельен неприкасаем.

В прошедшем сезоне Орельен Тчуамени провел 58 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» намерен избавиться от бразильца.

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Орельен Тчуамени Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Marca
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