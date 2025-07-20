Хаби Алонсо в восторге от игрока Реала. Теперь он не продается

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в восторге от игры французского полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Marca.

По информации источника, 43-летний специалист восхищен игрой 24-летнего футболиста. Теперь все варианты его продажи больше не рассматриваются – Орельен неприкасаем.

В прошедшем сезоне Орельен Тчуамени провел 58 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» намерен избавиться от бразильца.