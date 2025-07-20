Разочаровал. Реал намерен избавиться от бразильца

Мадридский «Реал» намерен избавиться от бразильского атакующего хавбека Рейниера, сообщает AS.

По информации источника, когда футболиста подписывали, то рассчитывали, что он пойдет по пути Винисиуса и Родриго, но свои отсутствием прогресса он разочаровал. Он прошел несколько аренд, последняя из которых была в «Гранаде» – 25 матчей, 1 гол и 4 ассиста.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро, при том что к испанскому гранду он присоединился за 30 миллионов, перейдя из «Фламенго».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звезду «Реала».