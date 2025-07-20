Разочаровал. Реал намерен избавиться от бразильца
Рейниер может покинуть мадридский гранд
Мадридский «Реал» намерен избавиться от бразильского атакующего хавбека Рейниера, сообщает AS.
По информации источника, когда футболиста подписывали, то рассчитывали, что он пойдет по пути Винисиуса и Родриго, но свои отсутствием прогресса он разочаровал. Он прошел несколько аренд, последняя из которых была в «Гранаде» – 25 матчей, 1 гол и 4 ассиста.
Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро, при том что к испанскому гранду он присоединился за 30 миллионов, перейдя из «Фламенго».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звезду «Реала».
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