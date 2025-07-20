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Испания
20 июля 2025, 18:57 | Обновлено 20 июля 2025, 19:09
1197
2

Разочаровал. Реал намерен избавиться от бразильца

Рейниер может покинуть мадридский гранд

20 июля 2025, 18:57 | Обновлено 20 июля 2025, 19:09
1197
2
Разочаровал. Реал намерен избавиться от бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейниер

Мадридский «Реал» намерен избавиться от бразильского атакующего хавбека Рейниера, сообщает AS.

По информации источника, когда футболиста подписывали, то рассчитывали, что он пойдет по пути Винисиуса и Родриго, но свои отсутствием прогресса он разочаровал. Он прошел несколько аренд, последняя из которых была в «Гранаде» – 25 матчей, 1 гол и 4 ассиста.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро, при том что к испанскому гранду он присоединился за 30 миллионов, перейдя из «Фламенго».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звезду «Реала».

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Рейниер Реал Мадрид Жирона трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: AS
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Комментарии 2
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antt
А скільки разів писали про Родріго під тим самим заголовком
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Victor673256ua
А стільки авансів йому давали..... Але буває і так
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