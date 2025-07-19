Фантастика! Барселона нацелилась на звезду Реала, состоялись контакты
Родриго привлекает внимание каталонского гранда
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает UOL.
По информации источника, клуб из Каталонии заинтересован в подписании игрока и связался в его представителе, что бы уведомить о заинтересованности в трансфере. Но пока что переговоры между клубами не идут.
В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд провел с «Реалом» переговоры по звезде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений Пронин считает, что открытие пробы В было лишним
С каждым поединком все весомее