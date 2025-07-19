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Испания
19 июля 2025, 19:00 |
999
0

Фантастика! Барселона нацелилась на звезду Реала, состоялись контакты

Родриго привлекает внимание каталонского гранда

19 июля 2025, 19:00 |
999
0
Фантастика! Барселона нацелилась на звезду Реала, состоялись контакты
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает UOL.

По информации источника, клуб из Каталонии заинтересован в подписании игрока и связался в его представителе, что бы уведомить о заинтересованности в трансфере. Но пока что переговоры между клубами не идут.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд провел с «Реалом» переговоры по звезде.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: UOL Esporte
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