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  4. Английский гранд провел с Реалом переговоры по звезде
Англия
18 июля 2025, 13:01 |
1131
1

Английский гранд провел с Реалом переговоры по звезде

Родриго привлекает внимание «Ливерпуля»

18 июля 2025, 13:01 |
1131
1
Английский гранд провел с Реалом переговоры по звезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает talkSPORT.

По информации источника, стороны провели переговоры по трансферу 24-летнего футболиста. При этом «красные» могут продать колумбийца Луиса Диаса в «Баварию», которая давно за ним следит.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на рекордный для клуба трансфер.

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Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
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Victor673256ua
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