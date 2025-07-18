Английский гранд провел с Реалом переговоры по звезде

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает talkSPORT.

По информации источника, стороны провели переговоры по трансферу 24-летнего футболиста. При этом «красные» могут продать колумбийца Луиса Диаса в «Баварию», которая давно за ним следит.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на рекордный для клуба трансфер.