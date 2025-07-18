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  4. Реал нацелился на рекордный для клуба трансфер. Это двукратный чемпион мира
Испания
18 июля 2025, 11:48 |
1686
0

Реал нацелился на рекордный для клуба трансфер. Это двукратный чемпион мира

Королевский клуб интересуется Энцо Фернандесом из «Челси»

18 июля 2025, 11:48 |
1686
0
Реал нацелился на рекордный для клуба трансфер. Это двукратный чемпион мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, трансфер 24-летнего футболиста оценивается в 150 миллионов евро, что станет клубным рекордом для «сливочных».

Напомним, Энцо Фернанлес дважды становился чемпионом мира: в 2022 году он выиграл мундиаль среди сборных в составе Аргентины, а в 2025 году – чемпион мира среди клубов в составе «Челси».

В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор недоволен Хаби Алонсо.

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Энцо Фернандес Челси Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Realmadridexclusivo
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