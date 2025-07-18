Реал нацелился на рекордный для клуба трансфер. Это двукратный чемпион мира
Королевский клуб интересуется Энцо Фернандесом из «Челси»
Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает издание Realmadridexclusivo.
По информации источника, трансфер 24-летнего футболиста оценивается в 150 миллионов евро, что станет клубным рекордом для «сливочных».
Напомним, Энцо Фернанлес дважды становился чемпионом мира: в 2022 году он выиграл мундиаль среди сборных в составе Аргентины, а в 2025 году – чемпион мира среди клубов в составе «Челси».
В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор недоволен Хаби Алонсо.
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