Ман Юнайтед снова нацелился на звезду Спортинга. Он хочет в другой клуб

«Манчестер Юнайтед» вновь начал переговоры по поводу шведского нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша.

Об этом сообщает издание Record.

В услугах игрока заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим, который работал с Виктором в португальской команде.

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить за Дьокереша 80 миллионов евро.

В свою очередь, сам Дьокереш сообщил, что не желает переходить к Амориму и ждет предложение от лондонского «Арсенала».

Дьокереш в прошлом сезоне сыграл за «Спортинг» 52 матча и забил 54 мяча.

Ранее сообщалось, что Дьокереш выбрал лондонский «Арсенал».