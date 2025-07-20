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  4. Ман Юнайтед снова нацелился на звезду Спортинга. Он хочет в другой клуб
Англия
20 июля 2025, 16:34 |
919
0

Ман Юнайтед снова нацелился на звезду Спортинга. Он хочет в другой клуб

Виктор Дьокереш не хочет играть за «красных дьяволов»

20 июля 2025, 16:34 |
919
0
Ман Юнайтед снова нацелился на звезду Спортинга. Он хочет в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» вновь начал переговоры по поводу шведского нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша.

Об этом сообщает издание Record.

В услугах игрока заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим, который работал с Виктором в португальской команде.

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить за Дьокереша 80 миллионов евро.

В свою очередь, сам Дьокереш сообщил, что не желает переходить к Амориму и ждет предложение от лондонского «Арсенала».

Дьокереш в прошлом сезоне сыграл за «Спортинг» 52 матча и забил 54 мяча.

Ранее сообщалось, что Дьокереш выбрал лондонский «Арсенал».

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Александр Сильченко Источник: Record.pt
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