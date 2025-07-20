Ман Юнайтед снова нацелился на звезду Спортинга. Он хочет в другой клуб
Виктор Дьокереш не хочет играть за «красных дьяволов»
«Манчестер Юнайтед» вновь начал переговоры по поводу шведского нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша.
Об этом сообщает издание Record.
В услугах игрока заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим, который работал с Виктором в португальской команде.
Руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить за Дьокереша 80 миллионов евро.
В свою очередь, сам Дьокереш сообщил, что не желает переходить к Амориму и ждет предложение от лондонского «Арсенала».
Дьокереш в прошлом сезоне сыграл за «Спортинг» 52 матча и забил 54 мяча.
Ранее сообщалось, что Дьокереш выбрал лондонский «Арсенал».
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