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Англия
14 июля 2025, 19:43 | Обновлено 14 июля 2025, 19:50
1119
1

Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера

Швед перейдет в «Арсенал»

14 июля 2025, 19:43 | Обновлено 14 июля 2025, 19:50
1119
1
Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

26-летний шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш вскоре перейдет в топовый клуб Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Бена Джейкобса, лондонский «Арсенал» согласовал со «Спортингом» финальные детали трансфера шведа. Базовая сумма трансфера составит 63,5 миллиона евро фиксированным платежом, а 10 млн «Арсенал» будет вынужден выплатить в будущем в виде бонусов.

В этом сезоне Дьекереш провел 52 матча, забил 54 гола и сделал 13 ассистов. Ранее сообщалось, что Дьекереш может перейти в «Манчестер Юнайтед».

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трансферы Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон трансферы АПЛ Виктор Дьекереш
Дмитрий Олейник Источник: Бен Джейкобс
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Victor673256ua
Розбіжності між клубами у сумах були не настільки великі, щоб не можна було домовитись.  
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