Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера

26-летний шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш вскоре перейдет в топовый клуб Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Бена Джейкобса, лондонский «Арсенал» согласовал со «Спортингом» финальные детали трансфера шведа. Базовая сумма трансфера составит 63,5 миллиона евро фиксированным платежом, а 10 млн «Арсенал» будет вынужден выплатить в будущем в виде бонусов.

В этом сезоне Дьекереш провел 52 матча, забил 54 гола и сделал 13 ассистов. Ранее сообщалось, что Дьекереш может перейти в «Манчестер Юнайтед».