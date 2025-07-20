Украина. Премьер лига20 июля 2025, 16:09 |
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Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера
Алаа Грам заинтересовал «Удинезе»
20 июля 2025, 16:09 |
1258
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Клуб итальянской Серии А «Удинезе» вскоре может подписать центрального защитника «Шахтера» и сборной Туниса Алаа Грама.
Сообщается, что «маленькие зебры» нацелены на 23-летнего африканца, который, по их мнению, может быть полезным не только в центре обороны, но и на правом фланге.
На портале Transfermarkt контракт Грама оценивается в 1,5 миллиона евро. Год назад «Шахтер» заплатил «Сфаксьену» за покупку футболиста 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что купить Грама у «горняков» нацелен египетский «Аль-Ахли».
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Комментарии 2
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Каким образом заинтересовал, если он практически не играл?))))
Я уж подумал Матвея)))
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