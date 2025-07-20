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Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 16:09 |
1258
2

Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера

Алаа Грам заинтересовал «Удинезе»

20 июля 2025, 16:09 |
1258
2
Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера
shakhtar.com. Алаа Грам

Клуб итальянской Серии А «Удинезе» вскоре может подписать центрального защитника «Шахтера» и сборной Туниса Алаа Грама.

Сообщается, что «маленькие зебры» нацелены на 23-летнего африканца, который, по их мнению, может быть полезным не только в центре обороны, но и на правом фланге.

На портале Transfermarkt контракт Грама оценивается в 1,5 миллиона евро. Год назад «Шахтер» заплатил «Сфаксьену» за покупку футболиста 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что купить Грама у «горняков» нацелен египетский «Аль-Ахли».

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Алексей Сливченко Источник: Tutto Udinese
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Умник
Каким образом заинтересовал, если он практически не играл?))))
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Wlad West
Я уж подумал Матвея)))
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