Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера

Клуб итальянской Серии А «Удинезе» вскоре может подписать центрального защитника «Шахтера» и сборной Туниса Алаа Грама.

Сообщается, что «маленькие зебры» нацелены на 23-летнего африканца, который, по их мнению, может быть полезным не только в центре обороны, но и на правом фланге.

На портале Transfermarkt контракт Грама оценивается в 1,5 миллиона евро. Год назад «Шахтер» заплатил «Сфаксьену» за покупку футболиста 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что купить Грама у «горняков» нацелен египетский «Аль-Ахли».