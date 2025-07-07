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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 23:17 |
327
0

Египетский клуб может подписать центрбека Шахтера

Алаа Грам находится в фокусе внимания каирского «Аль-Ахли»

07 июля 2025, 23:17 |
327
0
Египетский клуб может подписать центрбека Шахтера
shakhtar.com. Алаа Грам

Руководство каирского «Аль-Ахли» определило 23-летнего центрбека «Шахтера» Алаа Грама в качестве потенциального новичка команды в текущее трансферное окно.

Отмечается, что тунисский бек рассматривается «Аль-Ахли» как вероятный преемник для марокканца Ашрафа Дари, если тот покинет клуб.

26-летний Дари ныне находится на радарах у клубов из Франции, Нидерландов, Катара и Саудовской Аравии.

Алаа Грам перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Сфаксьена» за 2 миллиона евро. С тех пор тунисец сыграл 13 официальных матчей за «горняков».

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Алаа Грам Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Аль-Ахли Каир
Алексей Сливченко Источник: La Presse de Tunisie
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