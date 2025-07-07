Египетский клуб может подписать центрбека Шахтера

Руководство каирского «Аль-Ахли» определило 23-летнего центрбека «Шахтера» Алаа Грама в качестве потенциального новичка команды в текущее трансферное окно.

Отмечается, что тунисский бек рассматривается «Аль-Ахли» как вероятный преемник для марокканца Ашрафа Дари, если тот покинет клуб.

26-летний Дари ныне находится на радарах у клубов из Франции, Нидерландов, Катара и Саудовской Аравии.

Алаа Грам перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Сфаксьена» за 2 миллиона евро. С тех пор тунисец сыграл 13 официальных матчей за «горняков».