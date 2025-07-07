Украина. Премьер лига07 июля 2025, 23:17 |
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Египетский клуб может подписать центрбека Шахтера
Алаа Грам находится в фокусе внимания каирского «Аль-Ахли»
07 июля 2025, 23:17 |
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Руководство каирского «Аль-Ахли» определило 23-летнего центрбека «Шахтера» Алаа Грама в качестве потенциального новичка команды в текущее трансферное окно.
Отмечается, что тунисский бек рассматривается «Аль-Ахли» как вероятный преемник для марокканца Ашрафа Дари, если тот покинет клуб.
26-летний Дари ныне находится на радарах у клубов из Франции, Нидерландов, Катара и Саудовской Аравии.
Алаа Грам перешел в «Шахтер» летом минувшего года из «Сфаксьена» за 2 миллиона евро. С тех пор тунисец сыграл 13 официальных матчей за «горняков».
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