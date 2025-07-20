Может сменить гражданство. Юный украинец выиграл первый титул на про-уровне

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев (АТР 1528) стал чемпионом грунтового турнира ITF M15 в Куршумлии-Бане, Сербия.

В финале украинец в трех сетах переиграл Владо Янкана (Сербия, ATP 1513).

ITF M15 Куршумлия-Баня. Грунт, финал

Владо Янкан (Сербия) – Никита Белозерцев (Украина) – 6:4, 1:6, 4:6

Белозерцев провел первый финал на профессиональном уровне и завоевал первый трофей.

Никита является первой ракеткой Украины среди юниоров. В мировом рейтинге Белозерцев занимает 21-е место среди юношей.

На Уимблдоне-2025 Белозерцев «отметился» не самой приятной историей: после парного поединка украинские журналисты пригласили Никиту на интервью, на которое он пришел со своим тренером Стефаном Пантовым из Болгарии. Тогда коуч заявил, что Белозерцев будет отвечать только на английском или русском языке, но не на украинском. Сам Никита никак не отреагировал.

В итоге появилась информация, что Белозерцев может сменить гражданство на болгарское. Пока что неизвестно, были ли уже предприняты какие-то действия для этого.