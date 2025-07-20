Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Может сменить гражданство. Юный украинец выиграл первый титул на про-уровне
ITF
20 июля 2025, 19:15 |
1026
4

Может сменить гражданство. Юный украинец выиграл первый титул на про-уровне

Никита Белозерцев стал чемпионом грунтового турнира ITF M15 в Сербии

20 июля 2025, 19:15 |
1026
4
Может сменить гражданство. Юный украинец выиграл первый титул на про-уровне
ФТУ. Никита Белозерцев

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев (АТР 1528) стал чемпионом грунтового турнира ITF M15 в Куршумлии-Бане, Сербия.

В финале украинец в трех сетах переиграл Владо Янкана (Сербия, ATP 1513).

ITF M15 Куршумлия-Баня. Грунт, финал

Владо Янкан (Сербия) – Никита Белозерцев (Украина) – 6:4, 1:6, 4:6

Белозерцев провел первый финал на профессиональном уровне и завоевал первый трофей.

Никита является первой ракеткой Украины среди юниоров. В мировом рейтинге Белозерцев занимает 21-е место среди юношей.

На Уимблдоне-2025 Белозерцев «отметился» не самой приятной историей: после парного поединка украинские журналисты пригласили Никиту на интервью, на которое он пришел со своим тренером Стефаном Пантовым из Болгарии. Тогда коуч заявил, что Белозерцев будет отвечать только на английском или русском языке, но не на украинском. Сам Никита никак не отреагировал.

В итоге появилась информация, что Белозерцев может сменить гражданство на болгарское. Пока что неизвестно, были ли уже предприняты какие-то действия для этого.

По теме:
С днем рождения! Киченок отыграла два матчбола и завоевала титул в Гамбурге
Украинский теннисист выиграл главный трофей на грунтовом турнире в Австрии
Украинский тандем взял парный трофей на грунтовом турнире в Австрии
ITF Куршумлия-Баня Никита Белозерцев трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 выиграла первый трофей в карьере
Теннис | 20 июля 2025, 17:05 5
Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 выиграла первый трофей в карьере
Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 выиграла первый трофей в карьере

Лоис Буассон одолела Анну Бондар и стала чемпионкой турнира WTA 250 в Гамбурге

Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера
Футбол | 20 июля 2025, 16:09 10
Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера
Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера

Алаа Грам заинтересовал «Удинезе»

Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 08:19
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Бокс | 20.07.2025, 01:12
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
Бокс | 20.07.2025, 00:44
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Для чого ви тягнете малороське гавно в інфопростір?
Ответить
0
GloryUkraine
За 21 рік українську не вивчив, тепер буде вчити болгарську. Вірніше робити вигляд, що вчить. 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
20.07.2025, 12:36 6
Бокс
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
20.07.2025, 00:50 10
Бокс
ЗИНЧЕНКО – об Усике: «Я знаю о нем те вещи, которые происходят за кулисами»
ЗИНЧЕНКО – об Усике: «Я знаю о нем те вещи, которые происходят за кулисами»
19.07.2025, 09:15
Бокс
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
18.07.2025, 23:56
Футбол
Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
18.07.2025, 23:44 1
Футбол
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
20.07.2025, 07:59
Бокс
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
20.07.2025, 07:41 16
Бокс
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
20.07.2025, 04:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем