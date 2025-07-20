MLS. Смоляков, Синчук и Чеберко сыграли в матчах регулярного чемпионата

В ночь на 20 июля состоялся ряд матчей MLS в западной и восточной конференциях. Украинские футболисты Евгений Чеберко, Артем Смоляков и Геннадий Синчук тоже сыграли этой ночью в составе своих команд.

Коламбус Крю одержал непростую победу над ДС Юнайтед.Клуб Евгения Чеберко вышел вперед на 32-й минуте после гола Газдага с пенальти.

Незадолго после перерыва ДС Юнайтед отквитал один мяч – отметился Бентеке. Счет долгое время оставался ничейным, но к концу второго тайма хозяева забили второй гол. После победы над ДС Коламбус занимает четвертое место турнирной таблицы Восточной конференции. Украинский защитник команды Евгений Чеберко вышел в основе и отыграл весь матч.

Монреаль дома уступил Чикаго Файр.Гости забили уже на 13-й минуте, а во втором тайме увеличили свое преимущество благодаря голу Эллиота. Украинский форвард Монреаля Геннадий Синчук вышел в основе своего клуба и провел на поле 63 минуты. Монреаль располагается на последнем, 15-м месте Восточной конференции, в наработке команды 15 очков.

Лос-Анджелес дома выдал результативную ничью из Лос-Анджелес Гелакси. Хозяева вели в счете 2:0 благодаря дублю Буанга, Гэлакси отквитал один мяч благодаря пенальти. После перерыва Лос-Анджелес вернул себе преимущество в два мяча, но растерял его, пропустив третий гол на 90+7 минуте. Украинский защитник Артем Смоляков вышел на замену в конце основного времени матча.

MLS. Регулярный чемпионат, 20 июля

Коламбус Крю – ДС Юнайтед – 2:1

Голы: Газдаг, 32 (пен.), Лаппалайнен, 78 – Бентеке, 48

Монреаль – Чикаго Файер – 0:2

Голы: Кейперс, 13, Эллиот, 54

Лос-Анджелес – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:3

Голы: Буанга, 26, 67, Дилросун, 31 – Габриэль, 36 (пен.), 79, Йосида, 90+7

Удаление: Сегура, 90+1

Атланта Юнайтед – Шарлотт – 2:3

Голы: Маюмба, 19, Лат, 86 – Токломати, 46, Заха, 59, Биэль, 77

Нью-Ингленд Революшн – Орландо Сити – 1:2

Голы: Чанкалай, 55, Охеда, 18, 58

Нэшвилл – Торонто – 1:0

Гол: Сарридж, 28

Сиэтл Саундерс – Сан Хосе Эртквейкс

Голы: Мусовски, 28, 54, Де Ла Вега, 69, Джадд, 26, Аранго, 64

Даллас – Сент-Луис Сити – 1:2

Голы: Каич, 24, Муса, 79, 88

Хьюстон Динамо – Филадельфия Юнион – 1:1

Голы: Макглинн, 45+10 – Бедоя, 15

Реал Солт Лейк – Цинцинатти – 0:1

Голы: Орельяно, 87

Портленд – Миннесота Юнайтед – 1:1

Голы: Фенандес, 90+2, Марканыч, 77

Сан–Диего– Ванкувер Вайткепс– 1:1

Голы: Пишер, 79 – Дуа, 40 (автогол)