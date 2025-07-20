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  4. Ястремская не сыграет на WTA 250 в Чехии, где получила третий номер посева
WTA
20 июля 2025, 14:31 |
252
0

Ястремская не сыграет на WTA 250 в Чехии, где получила третий номер посева

Даяна была заявлена на грунтовые соревнования в Праге

20 июля 2025, 14:31 |
252
0
Ястремская не сыграет на WTA 250 в Чехии, где получила третий номер посева
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась от выступлений на грунтовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

Украинка была заявлена эти соревнования и даже получила третий номер посева. В первом раунде она должна была встретиться с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

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Последним турниром Ястремской был турнир идентичной категории в Гамбурге. Там Даяна вылетела в полуфинале, уступив Лоис Буассон.

Украину в Чехии представит Надежда Киченок, которая заявлена в парный разряд вместе с Макото Ниномией. Сегодня украинско-японский тандем проведет финальный поединок в Гамбурге.

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Даяна Ястремская Надежда Киченок Макото Ниномия WTA Прага
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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