Ястремская не сыграет на WTA 250 в Чехии, где получила третий номер посева
Даяна была заявлена на грунтовые соревнования в Праге
Украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась от выступлений на грунтовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.
Украинка была заявлена эти соревнования и даже получила третий номер посева. В первом раунде она должна была встретиться с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.
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Последним турниром Ястремской был турнир идентичной категории в Гамбурге. Там Даяна вылетела в полуфинале, уступив Лоис Буассон.
Украину в Чехии представит Надежда Киченок, которая заявлена в парный разряд вместе с Макото Ниномией. Сегодня украинско-японский тандем проведет финальный поединок в Гамбурге.
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