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WTA
20 июля 2025, 13:52 |
896
1

Стало известно, сколько заработала Ястремская за полуфинал в Гамбурге

19 июля Даяна завершила выступления на турнире, уступив Лоис Буассон

20 июля 2025, 13:52 |
896
1
Стало известно, сколько заработала Ястремская за полуфинал в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

19 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В полуфинале украинка потерпела поражение от француженки Лоис Буассон в двух сетах со счетом 1:6, 6:7.

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За свои выступления в Гамбурге Даяна заработала €10,410.

Буассон 20 числа в финале соревнований поборется против Анны Бондар. Чемпионка заберет с собой €31,565, а финалистка – €18,685.

Помимо Ястремской, Украину в одиночном разряде Гамбурга представила Надежда Колб. Она вылетела в первом же раунде квалификации, а ее призовые составили €1,235.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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trentreznor11
аж 10 євро 41 цент заробила? зрозуміло
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