Стало известно, сколько заработала Ястремская за полуфинал в Гамбурге
19 июля Даяна завершила выступления на турнире, уступив Лоис Буассон
19 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В полуфинале украинка потерпела поражение от француженки Лоис Буассон в двух сетах со счетом 1:6, 6:7.
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За свои выступления в Гамбурге Даяна заработала €10,410.
Буассон 20 числа в финале соревнований поборется против Анны Бондар. Чемпионка заберет с собой €31,565, а финалистка – €18,685.
Помимо Ястремской, Украину в одиночном разряде Гамбурга представила Надежда Колб. Она вылетела в первом же раунде квалификации, а ее призовые составили €1,235.
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