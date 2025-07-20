Месси оформил 170-й дубль в карьере
За какие команды и сколько раз аргентинский нападающий забивал два гола за игру?
В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил на выезде «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 5:1.
Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Аргентинский нападающий оформил уже 6 дублей за последние 7 матчей МЛС. Всего в карьере Месси уже 170 игр с 2+ забитыми мячами, что является абсолютным рекордом.
Последние 6 команд МЛС, в ворота которых Лионель Месси забил два гола
- Нью-Йорк Ред Буллз (20.07)
- Нэшвилл (13.07)
- Нью-Ингленд Революшн (10.07)
- Монреаль (06.07)
- Коламбус Крю (01.06)
- Монреаль (29.05)
Количество матчей Лионеля Месси с 2+ голами за карьеру
- 137 – Барселона
- 15 – Интер Майами
- 13 – сборная Аргентины
- 5 – ПСЖ
🚨Lionel Messi llegó a 170 DOBLETES anotados en su carrera profesional:— KING MESSI 10 (@messi10_rey) July 20, 2025
Con FC Barcelona: 137
Con Inter Miami : 15
Con Argentina: 13
Con Paris SG: 5
EL MEJOR GOLEADOR DE TODOS🐐!!! pic.twitter.com/1HOHZfiXIV
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