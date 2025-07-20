Месси оформил 170-й дубль в карьере

В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил на выезде «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 5:1.

Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Аргентинский нападающий оформил уже 6 дублей за последние 7 матчей МЛС. Всего в карьере Месси уже 170 игр с 2+ забитыми мячами, что является абсолютным рекордом.

Последние 6 команд МЛС, в ворота которых Лионель Месси забил два гола

Нью-Йорк Ред Буллз (20.07)

Нэшвилл (13.07)

Нью-Ингленд Революшн (10.07)

Монреаль (06.07)

Коламбус Крю (01.06)

Монреаль (29.05)

Количество матчей Лионеля Месси с 2+ голами за карьеру

137 – Барселона

15 – Интер Майами

13 – сборная Аргентины

5 – ПСЖ