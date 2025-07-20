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Major League Soccer
20 июля 2025, 11:55 | Обновлено 20 июля 2025, 11:56
189
0

Месси оформил 170-й дубль в карьере

За какие команды и сколько раз аргентинский нападающий забивал два гола за игру?

20 июля 2025, 11:55 | Обновлено 20 июля 2025, 11:56
189
0
Месси оформил 170-й дубль в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил на выезде «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 5:1.

Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Аргентинский нападающий оформил уже 6 дублей за последние 7 матчей МЛС. Всего в карьере Месси уже 170 игр с 2+ забитыми мячами, что является абсолютным рекордом.

Последние 6 команд МЛС, в ворота которых Лионель Месси забил два гола

  • Нью-Йорк Ред Буллз (20.07)
  • Нэшвилл (13.07)
  • Нью-Ингленд Революшн (10.07)
  • Монреаль (06.07)
  • Коламбус Крю (01.06)
  • Монреаль (29.05)

Количество матчей Лионеля Месси с 2+ голами за карьеру

  • 137 – Барселона
  • 15 – Интер Майами
  • 13 – сборная Аргентины
  • 5 – ПСЖ
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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси статистика Интер Майами ПСЖ Барселона сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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