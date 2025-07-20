Лионель Месси является лучшим ассистентом ХХІ века

В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил на выезде «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 5:1.

Лионель Месси в очередной раз стал героем встречи. Аргентинец отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Теперь в активе Лионеля Месси 386 ассистов за карьеру. По этому показателю аргентинский нападающий является лидером в XXI веке.

Четвертым в рейтинге идет одноклубник Месси Луис Суарес (288), который также отметился результативной передачей в этом матче.

Лучшие игроки XXI века по количеству результативных передач

386 – Лионель Месси (Аргентина)

290 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)

289 – Душан Тадич (Сербия)

288 – Луис Суарес (Уругвай)

279 – Анхель Ди Мария (Аргентина)

257 – Криштиану Роналду (Португалия)

257 – Неймар (Бразилия)

254 – Томас Мюллер (Германия)

243 – Месут Озил (Германия)