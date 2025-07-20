Лионель Месси является лучшим ассистентом ХХІ века
Луис Суарес находится теперь лишь в двух результативных передачах от Кевина Де Брюйне
В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил на выезде «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 5:1.
Лионель Месси в очередной раз стал героем встречи. Аргентинец отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Теперь в активе Лионеля Месси 386 ассистов за карьеру. По этому показателю аргентинский нападающий является лидером в XXI веке.
Четвертым в рейтинге идет одноклубник Месси Луис Суарес (288), который также отметился результативной передачей в этом матче.
Лучшие игроки XXI века по количеству результативных передач
- 386 – Лионель Месси (Аргентина)
- 290 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 289 – Душан Тадич (Сербия)
- 288 – Луис Суарес (Уругвай)
- 279 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
- 257 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 257 – Неймар (Бразилия)
- 254 – Томас Мюллер (Германия)
- 243 – Месут Озил (Германия)
Mais assistências, NESSE SÉCULO:— Isacsousa_7 💻⚽🎯 (@K1_stats) July 20, 2025
🇦🇷 Messi → 386 Assists 🆙
🇧🇪 De Bruyne → 290 Assists
🇷🇸 Tadic → 289 Assists
🇺🇾 Suarez → 288 Assists 🆙
🇦🇷 Di Maria → 279 Assists
🇵🇹 Ronaldo → 257 Assists
🇧🇷 Neymar → 257 Assists
🇩🇪 Thomas Muller → 254 Assists
🇩🇪 Ozil → 243 Assists pic.twitter.com/ZMETNEIzUB
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