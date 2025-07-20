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  4. Лионель Месси является лучшим ассистентом ХХІ века
Major League Soccer
20 июля 2025, 11:48 |
141
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Лионель Месси является лучшим ассистентом ХХІ века

Луис Суарес находится теперь лишь в двух результативных передачах от Кевина Де Брюйне

20 июля 2025, 11:48 |
141
0
Лионель Месси является лучшим ассистентом ХХІ века
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В очередном матче МЛС «Интер Майами» победил на выезде «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 5:1.

Лионель Месси в очередной раз стал героем встречи. Аргентинец отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Теперь в активе Лионеля Месси 386 ассистов за карьеру. По этому показателю аргентинский нападающий является лидером в XXI веке.

Четвертым в рейтинге идет одноклубник Месси Луис Суарес (288), который также отметился результативной передачей в этом матче.

Лучшие игроки XXI века по количеству результативных передач

  • 386 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 290 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 289 – Душан Тадич (Сербия)
  • 288 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 279 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
  • 257 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 257 – Неймар (Бразилия)
  • 254 – Томас Мюллер (Германия)
  • 243 – Месут Озил (Германия)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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