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Испания
20 июля 2025, 14:59 | Обновлено 20 июля 2025, 15:05
525
0

Гасперини рассказал о травме Довбика и трансферах

С украинцем все в порядке

20 июля 2025, 14:59 | Обновлено 20 июля 2025, 15:05
525
0
Гасперини рассказал о травме Довбика и трансферах
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Наставник Рома Джанпьеро Гасперини подтвердил, что украинский форвард Артем Довбик получил повреждение, однако серьезным оно не является.

Кроме того, тренер высказался о трансферах.

«С Довбиком все в порядке. Лишь небольшое растяжение, он вернется к тренировкам во вторник. Сейчас мы работаем над физической готовностью, активные тренировки».

«Трансферы? Клуб работает над тем, чтобы усилить состав. Обеспокоен ли я? Немного, потому что сезон начнется уже через месяц», – сказал Гасперини.

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Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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