Испания20 июля 2025, 14:59 | Обновлено 20 июля 2025, 15:05
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Гасперини рассказал о травме Довбика и трансферах
С украинцем все в порядке
20 июля 2025, 14:59 | Обновлено 20 июля 2025, 15:05
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Наставник Рома Джанпьеро Гасперини подтвердил, что украинский форвард Артем Довбик получил повреждение, однако серьезным оно не является.
Кроме того, тренер высказался о трансферах.
«С Довбиком все в порядке. Лишь небольшое растяжение, он вернется к тренировкам во вторник. Сейчас мы работаем над физической готовностью, активные тренировки».
«Трансферы? Клуб работает над тем, чтобы усилить состав. Обеспокоен ли я? Немного, потому что сезон начнется уже через месяц», – сказал Гасперини.
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