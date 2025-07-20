Гасперини рассказал о травме Довбика и трансферах

Наставник Рома Джанпьеро Гасперини подтвердил, что украинский форвард Артем Довбик получил повреждение, однако серьезным оно не является.

Кроме того, тренер высказался о трансферах.

«С Довбиком все в порядке. Лишь небольшое растяжение, он вернется к тренировкам во вторник. Сейчас мы работаем над физической готовностью, активные тренировки».

«Трансферы? Клуб работает над тем, чтобы усилить состав. Обеспокоен ли я? Немного, потому что сезон начнется уже через месяц», – сказал Гасперини.