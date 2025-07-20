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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Матчи с Кудровкой нужно доводить до конца»
Украина. Первая лига
20 июля 2025, 04:18 | Обновлено 20 июля 2025, 04:19
22
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Матчи с Кудровкой нужно доводить до конца»

«Левый Берег» на финишной прямой в подготовительных матчах перед стартом чемпионата

20 июля 2025, 04:18 | Обновлено 20 июля 2025, 04:19
22
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Матчи с Кудровкой нужно доводить до конца»
ФК Левый Берег. Дмитрий Шастал

Украинский полузащитник «Левого Берега» Дмитрий Шастал прокомментировал ничью с новичком Премьер-лиги «Кудровкой» (1:1). Полузащитник в этом матче открыл счет.

«Понемногу уже раскачиваемся. Первый тайм мне очень понравился, было много моментов и создавалась острота. Сейчас главное – работать и быть еще более активными.

Мы играли открыто в первом тайме. Было очень много тех действий, которые мы тренировали. Такие матчи нужно доводить до логического завершения.

Уже очень хочется начать чемпионат, но также понимаю, что еще нужно работать», – прокомментировал Шастал.

Ранее о матче с «Кудровкой» высказался тренер «Левого Берега».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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