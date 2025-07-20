Дмитрий ШАСТАЛ: «Матчи с Кудровкой нужно доводить до конца»

Украинский полузащитник «Левого Берега» Дмитрий Шастал прокомментировал ничью с новичком Премьер-лиги «Кудровкой» (1:1). Полузащитник в этом матче открыл счет.

«Понемногу уже раскачиваемся. Первый тайм мне очень понравился, было много моментов и создавалась острота. Сейчас главное – работать и быть еще более активными.

Мы играли открыто в первом тайме. Было очень много тех действий, которые мы тренировали. Такие матчи нужно доводить до логического завершения.

Уже очень хочется начать чемпионат, но также понимаю, что еще нужно работать», – прокомментировал Шастал.

Ранее о матче с «Кудровкой» высказался тренер «Левого Берега».