Тренер Левого Берега отреагировал на ничью с Кудровкой
Андрей Гаврюшов в итоге остался доволен
Главный тренер «Левого Берега» Андрей Гаврюшов прокомментировал предсезонную подготовку команды и товарищеский матч с «Кудровкой».
«Да, мы хотели сыграть против команды Премьер-лиги и мы это сделали. Я вижу, что команда «Кудровки» уже на ходу. Они уже проводят определенные действия на поле, которые привлекают внимание.
Это качественная, смелая команда. Она очень много переорганизуется во время матча, и думаю, нам немного не хватило физически. Мы еще не готовы играть на таком уровне полные 90 минут.
Но я очень рад за ребят, потому что даже если мы не сыграли результативно, то на один гол точно заслуживали – и мы его забили. Также хорошо, что мы первыми забили впервые за столько матчей.
Дальше будем двигаться и анализировать», – прокомментировал Гаврюшов.
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