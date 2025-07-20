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Украина. Первая лига
20 июля 2025, 03:55 |
25
0

Тренер Левого Берега отреагировал на ничью с Кудровкой

Андрей Гаврюшов в итоге остался доволен

20 июля 2025, 03:55 |
25
0
Тренер Левого Берега отреагировал на ничью с Кудровкой
ФК Левый Берег

Главный тренер «Левого Берега» Андрей Гаврюшов прокомментировал предсезонную подготовку команды и товарищеский матч с «Кудровкой».

«Да, мы хотели сыграть против команды Премьер-лиги и мы это сделали. Я вижу, что команда «Кудровки» уже на ходу. Они уже проводят определенные действия на поле, которые привлекают внимание.

Это качественная, смелая команда. Она очень много переорганизуется во время матча, и думаю, нам немного не хватило физически. Мы еще не готовы играть на таком уровне полные 90 минут.

Но я очень рад за ребят, потому что даже если мы не сыграли результативно, то на один гол точно заслуживали – и мы его забили. Также хорошо, что мы первыми забили впервые за столько матчей.

Дальше будем двигаться и анализировать», – прокомментировал Гаврюшов.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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