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Major League Soccer
20 июля 2025, 02:50 | Обновлено 20 июля 2025, 03:10
68
0

Рубен АМОРИМ: «Атмосфера в команде хорошая, но нам будет сложно»

Манчестер Юнайтед не смог победить Лидс в контрольном матче

20 июля 2025, 02:50 | Обновлено 20 июля 2025, 03:10
68
0
Рубен АМОРИМ: «Атмосфера в команде хорошая, но нам будет сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал подготовку команды, а также высказался о ничьей с «Лидсом».

«Это была предсезонная игра, которая, на мой взгляд, показала, что расстояния между линиями иногда были слишком большими.

Мы немного страдали, когда пытались прессинговать высоко, ведь соперник в таких случаях просто выбивал мяч и выигрывал подбор, чем создавал угрозу. Пока нам не хватает скорости, особенно в центре поля. Это чувствуется, и было трудно продвигать мяч вперед в таких условиях.

У нас еще очень много работы, но это было первое испытание против команды АПЛ. Мы сыграли двумя разными составами, и это был хороший тест.

Такие матчи дают возможность сплотить команду к старту сезона.

Кажется, это была предсезонная игра, и, на мой взгляд, расстояния между линиями иногда были слишком большими, – сказал Рубен в интервью Марку Салливану из MUTV.

Я почувствовал, что атмосфера в команде очень хорошая. Конечно, нам будет сложно, но мы с первого тура будем бороться и будем делать это вместе. А дальше нужно добавлять качества, потому что этот клуб не только о самоотдаче, но и о качестве с победами.

Как коллектив, мы должны многое улучшить – скорость игры, мелкие детали. Так что, да, мы будем прогрессировать».

После этого «красные» вернутся в Манчестер, а уже на следующей неделе отправятся в США, где примут участие в Летней серии АПЛ. Первым соперником станет «Вест Хэм Юнайтед» в Нью-Джерси.

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Манчестер Юнайтед товарищеские матчи Лидс учебно-тренировочные сборы Манчестер Юнайтед - Лидс Рубен Аморим
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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