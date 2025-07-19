Первая победа Бабича. Ворскла в спарринге обыграла Александрию-2

«Ворскла» продолжает подготовку к старту нового сезона Первой лиги. В субботу, 19 июля, команда сыграли товарищеский матч с «Александрией-2».

Полтавская «Ворскла» находится в процессе строительства новой команды. После вылета из УПЛ «Ворсклу» покинуло большое количество игроков. А несколько дней назад команду принял Александр Бабич.

Под руководством нового наставника «Ворскла» провела поединок с «Александрией-2» и добыла волевую победу. Голы в составе полтавского клуба забивали Владислав Хамелюк и Сергей Мякушко.

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Товарищеский матч. 19 июля

«Ворскла» Полтава – «Александрия-2» Александрия – 2:1

Голы: Хамелюк, 73, Мякушко, 76 – гол, ?