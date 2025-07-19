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Товарищеские матчи
Ворскла
19.07.2025 14:00 – FT 2 : 1
Александрия-2
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Украина. Первая лига
19 июля 2025, 23:38 |
140
0

Первая победа Бабича. Ворскла в спарринге обыграла Александрию-2

Полтавский клуб одержал первую победу под руководством нового главного тренера

19 июля 2025, 23:38 |
140
0
Первая победа Бабича. Ворскла в спарринге обыграла Александрию-2
ФК Ворскла

«Ворскла» продолжает подготовку к старту нового сезона Первой лиги. В субботу, 19 июля, команда сыграли товарищеский матч с «Александрией-2».

Полтавская «Ворскла» находится в процессе строительства новой команды. После вылета из УПЛ «Ворсклу» покинуло большое количество игроков. А несколько дней назад команду принял Александр Бабич.

Под руководством нового наставника «Ворскла» провела поединок с «Александрией-2» и добыла волевую победу. Голы в составе полтавского клуба забивали Владислав Хамелюк и Сергей Мякушко.

Товарищеский матч. 19 июля

«Ворскла» Полтава – «Александрия-2» Александрия – 2:1

Голы: Хамелюк, 73, Мякушко, 76 – гол, ?

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава Александрия-2 Александр Бабич Владислав Хамелюк Сергей Мякушко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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