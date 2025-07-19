Запорожский Металлург в спарринге обыграл Пенуэл
Команды провели контрольный матч
«Металлург» Запорожье и «Пенуэл» продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 19 июля, команды сыграли товарищеский матч.
Контрольный поединок закончился плбедой «металлурга» со счетом 2:1. Победный мяч забил Алексей Бандурин.
Запорожский «Металлург» находится в интересной ситуации. Скоро старт сезона, а команда пока не знает, в какой лиге будет выступать.
По итогам прошлого чемпионата «Металлург» не смог сохранить место в Первой лиге, проиграв в переходных матчах ФК «Чернигов». Но если «Минай» не будет участвовать в чемпионате, то его заменит «Металлург».
«Пенуэл» недавно получил профессиональный статус. Клуб заявился во Вторую лигу и будет играть в Группе Б. «Пенуэл» и «Металлург» могут встретится в чемпионате, если запорожский клуб останется во Второй лиге.
Товарищеский матч. 19 июля
«Металлург» Запорожье – «Пенуэл» Кривой Рог – 2:1
«Металлург» (стартовый состав): Байда, ИНП (игрок на просмотре), Юречко, Костюченко, Слюсарь, Бандурин, Зелинский, Иродовский, Нехтий, ИНП, ИНП
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