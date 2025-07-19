Запорожский Металлург в спарринге обыграл Пенуэл

«Металлург» Запорожье и «Пенуэл» продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 19 июля, команды сыграли товарищеский матч.

Контрольный поединок закончился плбедой «металлурга» со счетом 2:1. Победный мяч забил Алексей Бандурин.

Запорожский «Металлург» находится в интересной ситуации. Скоро старт сезона, а команда пока не знает, в какой лиге будет выступать.

По итогам прошлого чемпионата «Металлург» не смог сохранить место в Первой лиге, проиграв в переходных матчах ФК «Чернигов». Но если «Минай» не будет участвовать в чемпионате, то его заменит «Металлург».

«Пенуэл» недавно получил профессиональный статус. Клуб заявился во Вторую лигу и будет играть в Группе Б. «Пенуэл» и «Металлург» могут встретится в чемпионате, если запорожский клуб останется во Второй лиге.

Товарищеский матч. 19 июля

«Металлург» Запорожье – «Пенуэл» Кривой Рог – 2:1

«Металлург» (стартовый состав): Байда, ИНП (игрок на просмотре), Юречко, Костюченко, Слюсарь, Бандурин, Зелинский, Иродовский, Нехтий, ИНП, ИНП