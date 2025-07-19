В Первой лиге определили даты первого тура. Под вопросом один матч

19 июля в ПФЛ определили даты матчей первого тура Первой лиги Украины.

1 августа состоятся три игры. Открывать первый тур будут «ЮКСА» и «Подолье». Также сыграют «Виктория» с «Прикарпатьем» и «Агробизнес» – «Левый Берег».

На следующий день запланировано еще три поединка. «Ингулец» примет «Буковину», «Ворскла» сыграет с «Фениксом-Мариуполь», а «Черноморец» в Одессе встретится с тернопольской «Нивой».

3 августа состоится одна игра – встретятся новички Первой лиги: «Пробой» и «Чернигов».

Пока есть неопределенность с одним матчем. «Металлист» должен играть с «Минаем», но пока неизвестно, будет ли закарпатская команда вообще участвовать в футбольном первенстве.

Первая лига Украины. 1-й тур

01.08

12:00 ЮКСА – Подолье

14:00 Виктория – Прикарпатье

16:00 Агробизнес – Левый Берег

02.08

13:00 Ингулец – Буковина

14:45 Ворскла – Феникс-Мариуполь

16:30 Черноморец – Нива Тернополь

03.08

14:00 Пробой – Чернигов