В Первой лиге определили даты первого тура. Под вопросом один матч
Пока неизвестно, состоится ли матч «Металлист» – «Минай»
19 июля в ПФЛ определили даты матчей первого тура Первой лиги Украины.
1 августа состоятся три игры. Открывать первый тур будут «ЮКСА» и «Подолье». Также сыграют «Виктория» с «Прикарпатьем» и «Агробизнес» – «Левый Берег».
На следующий день запланировано еще три поединка. «Ингулец» примет «Буковину», «Ворскла» сыграет с «Фениксом-Мариуполь», а «Черноморец» в Одессе встретится с тернопольской «Нивой».
3 августа состоится одна игра – встретятся новички Первой лиги: «Пробой» и «Чернигов».
Пока есть неопределенность с одним матчем. «Металлист» должен играть с «Минаем», но пока неизвестно, будет ли закарпатская команда вообще участвовать в футбольном первенстве.
Первая лига Украины. 1-й тур
01.08
12:00 ЮКСА – Подолье
14:00 Виктория – Прикарпатье
16:00 Агробизнес – Левый Берег
02.08
13:00 Ингулец – Буковина
14:45 Ворскла – Феникс-Мариуполь
16:30 Черноморец – Нива Тернополь
03.08
14:00 Пробой – Чернигов
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