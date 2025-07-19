WTA19 июля 2025, 22:28 |
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Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Полуфинал в Гамбурге. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
19 июля 2025, 22:28 |
52
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19 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Лоис Буассон в матче 1/2 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
Украинка уступила со счетом 1:6, 5:7 (5:7). Это была первая встреча соперниц.
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Буассон в финале соревнований поборется против Анны Бондар.
🏆 WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/2 финала
Лоис Буассон [5] – Даяна Ястремская [2] – 6:1, 7:6 (7:5)
Видеообзор матча
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