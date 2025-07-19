Ноттингем Форест нацелился на изгнанника Ман Юнайтед. Ему не рады в клубе
У Джейдона Санчо есть шанс перейти в другой клуб АПЛ
Английский клуб «Ноттингем Форест» настроен вступить в борьбу за трансфер 25-летнего вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
Руководство «лесорубов» увидит в кандидатуре Санчо качественную замену Антони Эланзи, который покинул клуб ради «Ньюкасла».
Соглашение Джейдона с «дьяволами» рассчитано до лета 2026 года, однако вингер не входит в планы «Манчестер Юнайтед» и клуб готов избавиться от футболиста.
Ранее писалось, что Санчо согласовал переход в туринский «Ювентус» с контрактом на четыре сезона.
Прошлый сезон вингер провел в лондонском «Челси», в котором оформил 5 голов и 10 ассистов в 41-м матче.
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