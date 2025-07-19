Ноттингем Форест нацелился на изгнанника Ман Юнайтед. Ему не рады в клубе

Английский клуб «Ноттингем Форест» настроен вступить в борьбу за трансфер 25-летнего вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Руководство «лесорубов» увидит в кандидатуре Санчо качественную замену Антони Эланзи, который покинул клуб ради «Ньюкасла».

Соглашение Джейдона с «дьяволами» рассчитано до лета 2026 года, однако вингер не входит в планы «Манчестер Юнайтед» и клуб готов избавиться от футболиста.

Ранее писалось, что Санчо согласовал переход в туринский «Ювентус» с контрактом на четыре сезона.

Прошлый сезон вингер провел в лондонском «Челси», в котором оформил 5 голов и 10 ассистов в 41-м матче.