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  4. Кучер оценил готовность Черноморца к новому сезону
Украина. Первая лига
19 июля 2025, 19:44 |
811
1

Кучер оценил готовность Черноморца к новому сезону

У каждого футболиста свой уровень

19 июля 2025, 19:44 |
811
1
Кучер оценил готовность Черноморца к новому сезону
ФК Черноморец. Александр Кучер

Завтра одесский «Черноморец» планирует сыграть предпоследний контрольный матч нынешнего межсезонья. В роли спарринг-партнера снова, как и много раз в течение года, будет местный «Реал Фарма», выступающий во второй лиге чемпионата Украины.

Какова нынешняя готовность команды «моряков» к чемпионату в процентном отношении? С этим вопросом корреспондент Sport.ua обратился к ее главному тренеру Александру Кучеру.

– Трудно сейчас сказать в процентном отношении, ведь некоторые игроки присоединились к нам полтора-две недели назад, некоторые совсем недавно приехали, – сказал рулевой одесситов. – Обойма из 15–20 человек (с учетом «плюс-минус» тех, кто был травмирован или же покинул «Черноморец») была с самого начала. Все эти футболисты полностью провели с нами сборы, некоторые же, повторюсь, уже потом к нам присоединялись. Поэтому сказать, что мы функционально готовы как команда, пока рано. Разве что процентов на 65, если все же брать в таком отношении.

Последний спарринг у команды Александра Кучера запланирован на 27 июля. В этот день «моряки» сыграют с черкасским ЛНЗ.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» активно ищет новичков и просматривает воспитанника «Динамо».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Александр Кучер инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Александр Белогубко
сейчас ЧО готов для игр во 2 лиги--не хватает опытных игроков Авагимян--Мякушко--Тотовицкий--Петряк и других
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