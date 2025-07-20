Александрия заинтересована в подписании бразильца из украинского клуба

Бразильский фулбек киевского «Левого Берега» Сидней привлекает внимание «Александрии», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, серебряный призер Украинской Премьер-лиги рассматривает возможность подписания 25-летнего футболиста, хотя он не является самым приоритетным вариантом.

В прошедшем сезоне Сидней провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми голами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

По итогам сезоне Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» понизился в классе.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» нашла замену Калюжному в Бразилии.