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  4. Александрия заинтересована в подписании бразильца из украинского клуба
Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 18:13 |
219
0

Александрия заинтересована в подписании бразильца из украинского клуба

Сидней привлекает внимание серебряного призера УПЛ

20 июля 2025, 18:13 |
219
0
Александрия заинтересована в подписании бразильца из украинского клуба
ФК Левый Берег. Сидней

Бразильский фулбек киевского «Левого Берега» Сидней привлекает внимание «Александрии», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, серебряный призер Украинской Премьер-лиги рассматривает возможность подписания 25-летнего футболиста, хотя он не является самым приоритетным вариантом.

В прошедшем сезоне Сидней провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми голами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

По итогам сезоне Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» понизился в классе.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» нашла замену Калюжному в Бразилии.

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Александрия Левый Берег Киев трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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