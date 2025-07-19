Первая ракетка Украины среди юниоров в борьбе проиграла полуфинал в Кршко

14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр завершила выступления на грунтовом турнире ITF W15 в Кршко, Словения.

В полуфинале украинка в трех сетах уступила представительнице Словакии Ирине Балуш.

ITF W15 Кршко. Грунт, 1/2 финала

Полина Скляр (Украина) – Ирина Балуш (Словакия) – 6:3, 5:7, 3:6

Во втором партии при счете 4:4 на подаче Балуш у Скляр был скрытый матчбол. К сожалению, первая ракетка Украины среди юниоров не сумела сделать брейк и вскоре проиграла и второй сет, и матч.

Это была первая встреча соперниц. В Кршко Полина успела пройти Каролин Рашдорф, Амели ван Импе и Иду Вобке. Победа над Рашдорф стада для Скляр первой на профессиональном уровне.

В финале 15-тысячника Балуш встретится с 15-летней Мариэллой Тамм (Германия, WTA 591).