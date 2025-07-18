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  4. 14-летняя украинка сенсационно пробилась в полуфинал турнира ITF в Словении
ITF
18 июля 2025, 15:36 |
509
0

14-летняя украинка сенсационно пробилась в полуфинал турнира ITF в Словении

После первой победы на про-уровне Полина Скляр в Кршко прошла еще ван Импе и Вобкер

18 июля 2025, 15:36 |
509
0
14-летняя украинка сенсационно пробилась в полуфинал турнира ITF в Словении
Instagram. Полина Скляр

14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр сыграет в полуфинале грунтового турнира ITF W15 в Кршко, Словения.

После первой победы на профессиональном уровне (в первом раунде Полина выбила Каролин Рашдорф) юная украинка прошла еще двух соперниц: Амели ван Импе (Бельгия, WTA 658) и Иду Вобкер (Германия, WTA 878).

Ван Импе Полина обыграла 17 июля. Скляр одолела бельгийку в двух сетах. Амели была посеяна под третьим номером и имела винстрик из шести поединков. Украинка считалась явным андердогом.

18 числа Скляр прошла свою сверстницу Вобкер, которая на старте соревнований выбила другую представительницу Украины – Дарью Есипчук. Во второй партии против Иды Полина на тай-брейке отыграла один сетбол.

ITF W15 Кршко. Грунт

  • 1/8 финала: Полина Скляр Амели ван Импе [3] – 7:6 (7:2), 6:1
  • 1/4 финала: Полина Скляр Ида Вобкер – 6:4, 7:6 (8:6)

Следующей оппоненткой Скляр будет победительница противостояния Анна Гертель (Польша, WTA 657) – Ирина Балуш (Словакия).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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