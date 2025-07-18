14-летняя украинка сенсационно пробилась в полуфинал турнира ITF в Словении

14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр сыграет в полуфинале грунтового турнира ITF W15 в Кршко, Словения.

После первой победы на профессиональном уровне (в первом раунде Полина выбила Каролин Рашдорф) юная украинка прошла еще двух соперниц: Амели ван Импе (Бельгия, WTA 658) и Иду Вобкер (Германия, WTA 878).

Ван Импе Полина обыграла 17 июля. Скляр одолела бельгийку в двух сетах. Амели была посеяна под третьим номером и имела винстрик из шести поединков. Украинка считалась явным андердогом.

18 числа Скляр прошла свою сверстницу Вобкер, которая на старте соревнований выбила другую представительницу Украины – Дарью Есипчук. Во второй партии против Иды Полина на тай-брейке отыграла один сетбол.

ITF W15 Кршко. Грунт

1/8 финала: Полина Скляр – Амели ван Импе [3] – 7:6 (7:2), 6:1

– Амели ван Импе [3] – 7:6 (7:2), 6:1 1/4 финала: Полина Скляр – Ида Вобкер – 6:4, 7:6 (8:6)

Следующей оппоненткой Скляр будет победительница противостояния Анна Гертель (Польша, WTA 657) – Ирина Балуш (Словакия).