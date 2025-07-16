Первая ракетка Украины среди юниоров добыла первую победу на про-уровне

14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр, которая является первой ракеткой страны среди юниоров, успешно стартовала на грунтовом турнире ITF W15 в словенском городе Кршко.

В первом раунде юная украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Каролину Рашдорф (WTA 1325).

ITF W15 Кршко. Грунт, 1/16 финала

Полина Скляр (Украина) – Каролина Рашдорф (Германия) – 7:5, 6:2

Полина провела второй матч на профессиональном уровне и впервые сумела одержать победу.

Ее следующей соперницей будет третья сеяная Амели Ван Импе (Бельгия, WTA 658), которая находится на винстрике из шести поединков. Месяц назад бельгийка стала победительницей соревнований аналогичной категории в Большево, Польша.

Помимо Скляр, в Кршко свою встречу первого круга провела еще одна представительница Украины – Дарья Есипчук. Есипчук потерпела поражение от 14-летней немки Иды Вобкер (WTA 878).

ITF W15 Кршко. Грунт, 1/16 финала

Дарья Есипчук (Украина) – Ида Вобкер (Германия) – 1:6, 0:6