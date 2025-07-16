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  4. Первая ракетка Украины среди юниоров добыла первую победу на про-уровне
ITF
16 июля 2025, 19:01 |
405
1

Первая ракетка Украины среди юниоров добыла первую победу на про-уровне

14-летняя Полина Скляр переиграла Каролину Рашдорф на турнире ITF W15 в Кршко

16 июля 2025, 19:01 |
405
1
Первая ракетка Украины среди юниоров добыла первую победу на про-уровне
Instagram. Полина Скляр

14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр, которая является первой ракеткой страны среди юниоров, успешно стартовала на грунтовом турнире ITF W15 в словенском городе Кршко.

В первом раунде юная украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Каролину Рашдорф (WTA 1325).

ITF W15 Кршко. Грунт, 1/16 финала

Полина Скляр (Украина) – Каролина Рашдорф (Германия) – 7:5, 6:2

Полина провела второй матч на профессиональном уровне и впервые сумела одержать победу.

Ее следующей соперницей будет третья сеяная Амели Ван Импе (Бельгия, WTA 658), которая находится на винстрике из шести поединков. Месяц назад бельгийка стала победительницей соревнований аналогичной категории в Большево, Польша.

Помимо Скляр, в Кршко свою встречу первого круга провела еще одна представительница Украины – Дарья Есипчук. Есипчук потерпела поражение от 14-летней немки Иды Вобкер (WTA 878).

ITF W15 Кршко. Грунт, 1/16 финала

Дарья Есипчук (Украина) – Ида Вобкер (Германия) – 1:6, 0:6

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Полина Скляр Дарья Есипчук
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Якщо Скляр перша ракетка, то чому на Вімблдоні грали Белінська і Скрип?
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