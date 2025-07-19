Шахтер U-19 продолжает подготовку к сезону. Результаты спаррингов

Юношеская команда «Шахтера» продолжает подготовку к новому сезону, дополняя тренировочный процесс контрольными матчами. Команда уже заложила фундамент аэробной выносливости и сосредоточилась на совершенствовании скоростно-силовых качеств. Что касается игровых аспектов, команда работает над организацией выхода из обороны в атаку и оттачивает наступательные действия.

На прошлой неделе «Шахтер» U-19 провел спарринги со столичными «Оболонью» U-19 и «Полесьем-2», а на этой встретились с перволиговым ФК ЮКСА и любительским ФК «Лубны». Во время матчей тренерский штаб активно осуществлял ротацию состава, чтобы как можно больше футболистов получили должную нагрузку.

Первая половина матча с «Оболонью» U-19 прошла без забитых мячей, однако после замен ход игры изменился. Счет открыли оболонцы, а ближе к завершению поединка «горняки» сумели победить благодаря результативным ударам Твердохлиба.

Уже в дебюте встречи «Полесье-2» повело в счете. Ближе к завершению первой половины соперники продемонстрировали настоящую перестрелку: на гол Ломаги, который установил паритет в счете, «волки» ответили еще одним результативным ударом. Однако под занавес тайма точным выстрелом отличился Сметана. Второй тайм не был богатым на голы, но «оранжево-черные» сумели повести в счете после результативного действия Ломаги, который оформил дубль в встрече.

В первой половине встречи с ФК ЮКСА «горняки» владели инициативой и активно угрожали воротам соперника, и голевые возможности удалось конвертировать в гол Тютюнова. Во втором тайме тренерский штаб прибег к ротации, выпустив младших исполнителей, и игра перешла в русло встречных атак.

Первая половина встречи с «Лубны» оказалась безголевой, второй тайм был ярче по моментам, и после проведенных замен «Шахтер» U-19 победил благодаря голам Иванова и Твердохлеба.

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Оболонь» U-19 (Киев) – 2:1

«Шахтер» U-19: Чимпоеш, Гащак (Нижник, 46; Трифаненко, 70), Милокост (к) (Костюк, 46), Гураль (Онищук, 46), Калюжный (Краснай, 46), Лазько (Вергун, 46), Дериконь (Петрук, 46), Середа (Иванов, 46), Фоина (Твердохлеб, 46), Балакай (Черненький, 46), Зубрий (Ковриженко, 46)

«Полесье-2» (Житомир) – «Шахтер» U-19 (Донецк) – 2:3

«Шахтер» U-19: Недозимованный, Решетников (Гащак, 13), Гарабажий (Милокост, 46), Данковский (Костюк, 70), Калюжный (Стрильчук, 70), Бундаш (Давиденко, 60), Петрук (Дериконь, 60), Сметана (к) (Середа, 70), Ломага (Твердохлеб, 70), Тютюнов (Балакай, 60), Зубрий (Желиба, 38)

«Шахтер» U-19 (Донецк) – ЮКСА (Тарасовка) – 1:0

«Шахтер» U-19: Недозимованный, Решетников (Шелекета, 75), Гарабажий, Данковский, Калюжный (Стрильчук, 75), Бундаш (Давиденко, 60), Петрук (Желиба, 60), Сметана (к) (Середа, 60), Ломага (Твердохлеб, 65), Тютюнов (Гончар, 70), Зубрий (Дериконь, 65)

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Лубны» (Лубны) – 2:0

«Шахтер» U-19: Чимпоеш (Кича, 46), Шелекета (Гащак, 46), Милокост (Костюк, 46), Гураль (Онищук, 46), Стрильчук (Краснай, 46), Лазько (Вергун, 46), Дериконь (Нижник, 46), Середа (Черненький, 46), Фоина (Твердохлеб, 46), Гармаш (Иванов, 46), Желиба (Слипчук, 46).