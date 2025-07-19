Дмитрий ЛЕДВИЙ: «Григорий Петрович рассказал, что есть вариант с ЛНЗ»

Новичок черкасского ЛНЗ Дмитрий Ледвий прокомментировал свой переход, а также рассказал о том, как его приняла команда.

«Все супер. Уже провели несколько тренировок. Уже несколько недель в команде, сыграли пару контрольных спаррингов. Полностью доволен командой, товарищами по команде – все очень замечательные ребята.

Мне позвонил спортивный директор «Руха» Лапицкий Владимир Георгиевич и сказал, что Григорий Козловский хочет со мной поговорить.

Я приехал к нему, Григорий Петрович рассказал, что есть вариант с ЛНЗ. Он меня спросил, как я к этому отношусь. Я некоторое время обдумывал и решил присоединиться к черкасскому клубу.

С каждой неделей становится все легче и легче играть с новыми партнерами по команде. Ну а так, с Дидыком очень близко друг к другу играем на поле – с ним, наверное, больше всего взаимодействия».