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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 16:50 | Обновлено 19 июля 2025, 18:05
261
0

Дмитрий ЛЕДВИЙ: «Григорий Петрович рассказал, что есть вариант с ЛНЗ»

Вратарь прокомментировал свой переход в черкасский клуб

19 июля 2025, 16:50 | Обновлено 19 июля 2025, 18:05
261
0
Дмитрий ЛЕДВИЙ: «Григорий Петрович рассказал, что есть вариант с ЛНЗ»
ФК ЛНЗ. Дмитрий Ледвий

Новичок черкасского ЛНЗ Дмитрий Ледвий прокомментировал свой переход, а также рассказал о том, как его приняла команда.

«Все супер. Уже провели несколько тренировок. Уже несколько недель в команде, сыграли пару контрольных спаррингов. Полностью доволен командой, товарищами по команде – все очень замечательные ребята.

Мне позвонил спортивный директор «Руха» Лапицкий Владимир Георгиевич и сказал, что Григорий Козловский хочет со мной поговорить.

Я приехал к нему, Григорий Петрович рассказал, что есть вариант с ЛНЗ. Он меня спросил, как я к этому отношусь. Я некоторое время обдумывал и решил присоединиться к черкасскому клубу.

С каждой неделей становится все легче и легче играть с новыми партнерами по команде. Ну а так, с Дидыком очень близко друг к другу играем на поле – с ним, наверное, больше всего взаимодействия».

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трансферы трансферы УПЛ Рух Львов ЛНЗ Черкассы Дмитрий Ледвий
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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