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  4. Есть контакты. МЮ и Ньюкасл заинтересованы в 95-миллионном трансфере ПСЖ
Англия
19 июля 2025, 16:43 |
919
0

Есть контакты. МЮ и Ньюкасл заинтересованы в 95-миллионном трансфере ПСЖ

Рандаль Коло Муани привлекает внимание английских клубов

19 июля 2025, 16:43 |
919
0
Есть контакты. МЮ и Ньюкасл заинтересованы в 95-миллионном трансфере ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Французский нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», сообщает Санти Ауна.

По информации источника, два английских клуба уже инициировали контакты по 26-летнему футболисту.

Вторую половину прошлого сезона Рандаль провел на правах аренды в составе «Ювентуса».

В прошедшем сезоне Рандаль Коло Муани провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 4 голевыми передачами. В ПСЖ он перешел из франкфуртского «Айнтрахта» за 95 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нашел «ключ» к трансферу Забарного.

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Рандаль Коло Муани Манчестер Юнайтед Ньюкасл ПСЖ Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Санти Ауна
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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