Есть контакты. МЮ и Ньюкасл заинтересованы в 95-миллионном трансфере ПСЖ
Рандаль Коло Муани привлекает внимание английских клубов
Французский нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», сообщает Санти Ауна.
По информации источника, два английских клуба уже инициировали контакты по 26-летнему футболисту.
Вторую половину прошлого сезона Рандаль провел на правах аренды в составе «Ювентуса».
В прошедшем сезоне Рандаль Коло Муани провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 4 голевыми передачами. В ПСЖ он перешел из франкфуртского «Айнтрахта» за 95 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нашел «ключ» к трансферу Забарного.
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