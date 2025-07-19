Есть контакты. МЮ и Ньюкасл заинтересованы в 95-миллионном трансфере ПСЖ

Французский нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», сообщает Санти Ауна.

По информации источника, два английских клуба уже инициировали контакты по 26-летнему футболисту.

Вторую половину прошлого сезона Рандаль провел на правах аренды в составе «Ювентуса».

В прошедшем сезоне Рандаль Коло Муани провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 4 голевыми передачами. В ПСЖ он перешел из франкфуртского «Айнтрахта» за 95 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» нашел «ключ» к трансферу Забарного.