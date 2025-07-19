Бавария улучшила предложение по покупке Диаса из Ливерпуля

Мюнхенская «Бавария» не останавливается в попытках подписать полузащитника «Ливерпуля» – Луиса Диаса.

По информации инсайдера Николо Скиры, немецкий клуб предложил за колумбийского вингера 75 миллионов евро.

Предыдущее предложение в 67,5 миллиона евро «мерсисайдцы» отклонили.

Луис Диас начинал свою карьеру в колумбийском клубе «Барранкилья». Впоследствии перешел в «Атлетико Хуниор», который также выступает в Колумбии. В 2019 году перебрался в португальский «Порту».

Именно из португальского клуба Диас перешел в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Луис Диас уже согласовал контракт с «Баварией».