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  4. Бавария улучшила предложение по покупке Диаса из Ливерпуля
Германия
19 июля 2025, 16:32 |
291
0

Бавария улучшила предложение по покупке Диаса из Ливерпуля

Немецкий клуб пытается приобрести колумбийского вингера за 70 миллионов евро

19 июля 2025, 16:32 |
291
0
Бавария улучшила предложение по покупке Диаса из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» не останавливается в попытках подписать полузащитника «Ливерпуля» – Луиса Диаса.

По информации инсайдера Николо Скиры, немецкий клуб предложил за колумбийского вингера 75 миллионов евро.

Предыдущее предложение в 67,5 миллиона евро «мерсисайдцы» отклонили.

Луис Диас начинал свою карьеру в колумбийском клубе «Барранкилья». Впоследствии перешел в «Атлетико Хуниор», который также выступает в Колумбии. В 2019 году перебрался в португальский «Порту».

Именно из португальского клуба Диас перешел в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Луис Диас уже согласовал контракт с «Баварией».

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Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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