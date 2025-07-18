Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию

28-летний колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас согласовал условия личного контракта с «Баварией».

По информации издания Bild, игрок может получать в немецком клубе 14 миллионов евро в год.

«Бавария» готовит новое предложение «Ливерпулю» по Диасу, ведь предыдущее в размере 67,5 миллиона английский клуб не принял.

Диас присоединился к Ливерпулю в 2022 году. Клуб приобрел его за 40 миллионов из португальского Порту. Дебютировал колумбиец за «мерсисайдцев» 10 февраля в игре против Лестера, а первый гол забил в игре против Норвича через 9 дней после дебюта.

В прошлом сезоне Диас сыграл за Ливерпуль 50 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.

Ранее стало известно, что «Бавария» предложила кругленькую сумму по Диасу.