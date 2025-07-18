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  4. Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
Германия
18 июля 2025, 17:25 |
487
0

Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию

В случае перехода Луис Диас будет получать в Бундеслиге 14 миллионов в год

18 июля 2025, 17:25 |
487
0
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас согласовал условия личного контракта с «Баварией».

По информации издания Bild, игрок может получать в немецком клубе 14 миллионов евро в год.

«Бавария» готовит новое предложение «Ливерпулю» по Диасу, ведь предыдущее в размере 67,5 миллиона английский клуб не принял.

Диас присоединился к Ливерпулю в 2022 году. Клуб приобрел его за 40 миллионов из португальского Порту. Дебютировал колумбиец за «мерсисайдцев» 10 февраля в игре против Лестера, а первый гол забил в игре против Норвича через 9 дней после дебюта.

В прошлом сезоне Диас сыграл за Ливерпуль 50 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.

Ранее стало известно, что «Бавария» предложила кругленькую сумму по Диасу.

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Бавария Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Луис Диас
Александр Сильченко Источник: Bild
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