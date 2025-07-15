Ливерпулю предложили более 60 миллионов евро за звезду нападения
Клуб не отпустил Луиса Диаса в «Баварию»
Мюнхенская «Бавария» интересуется колумбийским вингером английского «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, мюнхенцы предложили 67,5 миллионов евро за 28-летнего футболиста, однако мерсисайдцы отклонили это предложение.
При этом отмечается, что сам игрок не против сменить клуб.
В сезоне 2024/25 Луис Диас провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Луисом Диасом интересуется «Барселона».
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