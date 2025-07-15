Ливерпулю предложили более 60 миллионов евро за звезду нападения

Мюнхенская «Бавария» интересуется колумбийским вингером английского «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мюнхенцы предложили 67,5 миллионов евро за 28-летнего футболиста, однако мерсисайдцы отклонили это предложение.

При этом отмечается, что сам игрок не против сменить клуб.

В сезоне 2024/25 Луис Диас провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Луисом Диасом интересуется «Барселона».