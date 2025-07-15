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  4. Ливерпулю предложили более 60 миллионов евро за звезду нападения
Англия
15 июля 2025, 22:35 |
1107
0

Ливерпулю предложили более 60 миллионов евро за звезду нападения

Клуб не отпустил Луиса Диаса в «Баварию»

15 июля 2025, 22:35 |
1107
0
Ливерпулю предложили более 60 миллионов евро за звезду нападения
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Мюнхенская «Бавария» интересуется колумбийским вингером английского «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мюнхенцы предложили 67,5 миллионов евро за 28-летнего футболиста, однако мерсисайдцы отклонили это предложение.

При этом отмечается, что сам игрок не против сменить клуб.

В сезоне 2024/25 Луис Диас провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Луисом Диасом интересуется «Барселона».

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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