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  4. Сколько получают Трент и Хейсен? Список игроков Реала и их зарплат
Испания
19 июля 2025, 15:49 |
355
0

Сколько получают Трент и Хейсен? Список игроков Реала и их зарплат

Лидером рейтинга является французский нападающий Килиан Мбаппе

19 июля 2025, 15:49 |
355
0
Сколько получают Трент и Хейсен? Список игроков Реала и их зарплат
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал список игроков мадридского «Реала» и их заработных плат, в котором безоговорочным лидером является французский нападающий Килиан Мбаппе (31.3 млн евро в год).

Ближайшим к французу расположился Давид Алаба (22.5 млн).

Новички «сливочных» Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд получают по-разному: если англичанин сразу вошел в топ рейтинга (5-е место – 16.5 млн в год), то испанец оказался на его нижней позиции (16-е место – 9 млн).

Легенда королевского клуба Дани Карвахаль находится лишь на 13-м месте (10.4 млн).

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Transfermarkt Дин Хейсен Трент Александер-Арнольд Килиан Мбаппе зарплаты трансферы трансферы Ла Лиги Давид Алаба Дани Карвахаль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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