Сколько получают Трент и Хейсен? Список игроков Реала и их зарплат

Известный портал Transfermarkt опубликовал список игроков мадридского «Реала» и их заработных плат, в котором безоговорочным лидером является французский нападающий Килиан Мбаппе (31.3 млн евро в год).

Ближайшим к французу расположился Давид Алаба (22.5 млн).

Новички «сливочных» Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд получают по-разному: если англичанин сразу вошел в топ рейтинга (5-е место – 16.5 млн в год), то испанец оказался на его нижней позиции (16-е место – 9 млн).

Легенда королевского клуба Дани Карвахаль находится лишь на 13-м месте (10.4 млн).