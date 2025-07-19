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19 июля 2025, 16:20 |
540
1

Не Клопп. Салах удивил, назвав своего любимого тренера

Египетский вингер выделил Лучано Спаллетти

19 июля 2025, 16:20 |
540
1
Не Клопп. Салах удивил, назвав своего любимого тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал своего любимого тренера из тех, с кем он работал на протяжении своей карьеры.

На вопрос журналиста о том, кто является его любимым тренером, 33-летний египтянин ответил «Лучано Спаллетти». Вингер не выделил ни Юргена Клоппа, под управлением которого провел 7 лет карьеры, ни Арне Слота, с которым в прошедшем сезоне взял Английскую Премьер-лигу.

С Спаллетти Салах работал еще будучи игроком «Фиорентины», это продлилось полтора года.

В прошедшем сезоне Мохамед Салах провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 34 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Салах – лучший ассистент сезона 2024/25 в топ-5 лигах Европы.

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Лучано Спаллетти Мохамед Салах Юрген Клопп Арне Слот
Даниил Кирияка Источник: Instagram
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SHN
А ещё Спалетти тренил Зенит.
Зрада же !
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