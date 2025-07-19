Не Клопп. Салах удивил, назвав своего любимого тренера

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал своего любимого тренера из тех, с кем он работал на протяжении своей карьеры.

На вопрос журналиста о том, кто является его любимым тренером, 33-летний египтянин ответил «Лучано Спаллетти». Вингер не выделил ни Юргена Клоппа, под управлением которого провел 7 лет карьеры, ни Арне Слота, с которым в прошедшем сезоне взял Английскую Премьер-лигу.

С Спаллетти Салах работал еще будучи игроком «Фиорентины», это продлилось полтора года.

В прошедшем сезоне Мохамед Салах провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 34 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Салах – лучший ассистент сезона 2024/25 в топ-5 лигах Европы.