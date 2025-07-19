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  4. Снигур проиграла 212-й ракетке мира в полуфинале 75-тысячника в Испании
ITF
19 июля 2025, 16:11 |
159
0

Снигур проиграла 212-й ракетке мира в полуфинале 75-тысячника в Испании

Дарья уступила Линде Климовичовой и не сумела выйти в решающий поединок в Витории

19 июля 2025, 16:11 |
159
0
Снигур проиграла 212-й ракетке мира в полуфинале 75-тысячника в Испании
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 201) завершила выступления на хардовом турнире ITF W75 в Витории, Испания.

В полуфинале украинка в двух сетах уступила представительнице Польши Линде Климовичовой (WTA 212) за 1 час и 23 минуты.

ITF W75 Витория. Хард, 1/2 финала

Линда Климовичова (Польша) [4] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 6:4, 7:6 (7:1)

Это была первая встреча соперниц. Снигур в Витории успела пройти Анету Лабуткову, Элли Шоппе и Го Ханьюй.

Дарья провела третий полуфинал в 2025 году и впервые проиграла.

В решающем поединке испанского 75-тысячника Климовичова поборется против Юстины Микульските (Литва, WTA 214).

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Дарья Снигур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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