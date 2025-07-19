Снигур проиграла 212-й ракетке мира в полуфинале 75-тысячника в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 201) завершила выступления на хардовом турнире ITF W75 в Витории, Испания.

В полуфинале украинка в двух сетах уступила представительнице Польши Линде Климовичовой (WTA 212) за 1 час и 23 минуты.

ITF W75 Витория. Хард, 1/2 финала

Линда Климовичова (Польша) [4] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 6:4, 7:6 (7:1)

Это была первая встреча соперниц. Снигур в Витории успела пройти Анету Лабуткову, Элли Шоппе и Го Ханьюй.

Дарья провела третий полуфинал в 2025 году и впервые проиграла.

В решающем поединке испанского 75-тысячника Климовичова поборется против Юстины Микульските (Литва, WTA 214).