Снигур повесила баранку и досрочно выиграла матч 1/4 финала в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 201) вышла в полуфинал хардового турнира ITF W75 в Витории, Испания.

В третьем раунде украинка вышла на корт против представительницы Китая Го Ханьюй (WTA 271). Дарья разгромно выиграла первый сет, а в середине второй партии китаянка отказалась от продолжения борьбы.

ITF W75 Витория. Хард, 1/4 финала

Го Ханьюй (Китай) [7] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 0:6, 1:3, RET., Го Ханьюй

Дарья провела первое очное противостояние против Го Ханьюй.

На кортах Витории Снигур также прошла Анету Лабуткову и Элли Шоппе. Ее следующей соперницей будет либо Изабелла Шиникова, либо Линда Климовица.

Снигур вышла в третий полуфинал в 2025 году и поборется за третий финал. В 2025 году Дарья пока что не брала трофеев.