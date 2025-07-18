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  4. Снигур повесила баранку и досрочно выиграла матч 1/4 финала в Испании
ITF
18 июля 2025, 16:13 |
576
0

Снигур повесила баранку и досрочно выиграла матч 1/4 финала в Испании

Дарья прошла Го Ханью и сыграет в полуфинале турнира ITF W75 в Витории

18 июля 2025, 16:13 |
576
0
Снигур повесила баранку и досрочно выиграла матч 1/4 финала в Испании
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 201) вышла в полуфинал хардового турнира ITF W75 в Витории, Испания.

В третьем раунде украинка вышла на корт против представительницы Китая Го Ханьюй (WTA 271). Дарья разгромно выиграла первый сет, а в середине второй партии китаянка отказалась от продолжения борьбы.

ITF W75 Витория. Хард, 1/4 финала

Го Ханьюй (Китай) [7] – Дарья Снигур (Украина) [2] – 0:6, 1:3, RET., Го Ханьюй

Дарья провела первое очное противостояние против Го Ханьюй.

На кортах Витории Снигур также прошла Анету Лабуткову и Элли Шоппе. Ее следующей соперницей будет либо Изабелла Шиникова, либо Линда Климовица.

Снигур вышла в третий полуфинал в 2025 году и поборется за третий финал. В 2025 году Дарья пока что не брала трофеев.

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Го Ханьюй Дарья Снигур ITF Витория
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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