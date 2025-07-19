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  4. Соболева досрочно завершила матч 1/2 финала на турнире ITF W75 в Чехии
ITF
19 июля 2025, 15:31 | Обновлено 19 июля 2025, 16:26
305
0

Соболева досрочно завершила матч 1/2 финала на турнире ITF W75 в Чехии

Анастасия не сумела продолжить игру против Габриэлы Ли после проигранного первого сета

19 июля 2025, 15:31 | Обновлено 19 июля 2025, 16:26
305
0
Соболева досрочно завершила матч 1/2 финала на турнире ITF W75 в Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 233) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W75 в чешском городе Оломоуце.

В полуфинале украинка вышла на корт против представительницы Румынии Габриэлы Ли (WTA 323). Соболева проиграла первый сет и после третьего гейма во второй партии отказалась продолжать борьбу.

ITF W75 Оломоуц. Грунт, 1/2 финала

Габриэла Ли (Румыния) [7] – Анастасия Соболева (Украина) [2] – 6:2, 2:1, RET., Ли

Это была первая встреча соперниц. Соболева в Оломоуце успела пройти Самиру Де Стефано, Луцию Гавличкову и Петру Седлачкову.

Анастасия провела третий полуфинал в 2025 году и боролась за второй решающий поединок в сезоне.

Габриэла Ли в финале чешского 75-тысячника поборется против победительницы противостояния Ана-София Санчес (Мексика, WTA 266) – Теодоры Костович (Сербия, WTA 371).

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ITF Оломоуц Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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