Соболева досрочно завершила матч 1/2 финала на турнире ITF W75 в Чехии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 233) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W75 в чешском городе Оломоуце.

В полуфинале украинка вышла на корт против представительницы Румынии Габриэлы Ли (WTA 323). Соболева проиграла первый сет и после третьего гейма во второй партии отказалась продолжать борьбу.

ITF W75 Оломоуц. Грунт, 1/2 финала

Габриэла Ли (Румыния) [7] – Анастасия Соболева (Украина) [2] – 6:2, 2:1, RET., Ли

Это была первая встреча соперниц. Соболева в Оломоуце успела пройти Самиру Де Стефано, Луцию Гавличкову и Петру Седлачкову.

Анастасия провела третий полуфинал в 2025 году и боролась за второй решающий поединок в сезоне.

Габриэла Ли в финале чешского 75-тысячника поборется против победительницы противостояния Ана-София Санчес (Мексика, WTA 266) – Теодоры Костович (Сербия, WTA 371).