Соболева досрочно завершила матч 1/2 финала на турнире ITF W75 в Чехии
Анастасия не сумела продолжить игру против Габриэлы Ли после проигранного первого сета
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 233) завершила выступления на грунтовом турнире ITF W75 в чешском городе Оломоуце.
В полуфинале украинка вышла на корт против представительницы Румынии Габриэлы Ли (WTA 323). Соболева проиграла первый сет и после третьего гейма во второй партии отказалась продолжать борьбу.
ITF W75 Оломоуц. Грунт, 1/2 финала
Габриэла Ли (Румыния) [7] – Анастасия Соболева (Украина) [2] – 6:2, 2:1, RET., Ли
Это была первая встреча соперниц. Соболева в Оломоуце успела пройти Самиру Де Стефано, Луцию Гавличкову и Петру Седлачкову.
Анастасия провела третий полуфинал в 2025 году и боролась за второй решающий поединок в сезоне.
Габриэла Ли в финале чешского 75-тысячника поборется против победительницы противостояния Ана-София Санчес (Мексика, WTA 266) – Теодоры Костович (Сербия, WTA 371).
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Поединок 1/2 финала состоится 19 июля и начнется не ранее 16:30