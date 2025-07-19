«Не тянет». Яшкин рассказал, почему Цыганков не перешел в топ-клуб

Экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал причину, по которой вингер «Жироны» Виктор Цыганков не перешел в топ-клуб:

– За два с половиной года выступлений в Европе, Виктор заслужил быть в более статусном клубе, нежели «Жирона»?

– Если говорить о позапрошлом сезоне, то скорее да, чем нет. А вот в минувшем году полузащитник отыграл на уровне результатов «Жироны». Возможно, чуть лучше, но он не тянул на себе команду.

– Именно поэтому в прессе не фигурируют топовые клубы своих чемпионатов насчет интереса к Цыганкову?

– И поэтому тоже. Сейчас в Европе, да и не только очень много молодых и талантливых футболистов. Выбор для клубов огромен. Чтобы быть востребован, нужно постоянно быть на слуху. Решать какие-то матчи.

В прошедшем сезоне Виктор Цыганков провел 32 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.