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Испания
19 июля 2025, 14:36 | Обновлено 19 июля 2025, 14:58
734
0

Место Цыганкова – в Ла Лиге, но сегодня деньги в приоритете

Экс-игрок «Динамо» Артем Яшкин высказался относительно будущего полузащитника «Жироны»

19 июля 2025, 14:36 | Обновлено 19 июля 2025, 14:58
734
0
Место Цыганкова – в Ла Лиге, но сегодня деньги в приоритете
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во время межсезонья всегда появляются слухи о переходе того или иного исполнителя. Правдивые они или нет, это уже другой вопрос. Нас, в частности, интересует полузащитник испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков, которого этим летом то и дело сватают в другие команды, среди которых «Эвертон», «Сандерленд», «Ноттингем Форест», «Бенфика», «Трабзонспор»…

На эту тему сайт Sport.ua пообщался с бывшим полузащитником «Динамо» и национальной команды Артемом Яшкиным.

– Артем, Цыганкова, судя по материалам в прессе, хотят видеть у себя многие европейские клубы. Каково ваше мнение по этому поводу?
– На мой взгляд, Виктору как никакой другой подходит чемпионат Испании.

– В трасферном вопросе не всегда все зависит от футболиста.
– Последнее, что я слышал, это «Трабзонспор». Если думать глобально, то это неплохой вариант. Турецкая Суперлига хороший по своему уровню чемпионат.

– Но ниже, чем Ла Лига.
– Согласен. Но может в финансовом плане игрок выиграет.

– В 27 лет, может, и рановато думать о финансовом благе?
– Но он же не в Саудовскую Аравию едет. Еще неизвестно, что будет в «Жироне». Последний сезон показал, что команда валится. Возможно, у них кризис, слухи то пошли небеспочвенные. Мы ведь не знаем, может сам Цыганков хочет уйти в другую команду.

Getty Images/Global Images Ukraine

– В «Жироне» Цыганков провел два с половиной сезона. Поначалу была адаптация, сезон-2023/2024 был классным, а прошедший год получился не таким ярким, как от него ждали. Почему?
– Летом 2024-го испанскую команду покинули лидеры. В частности, Савиньо ушел в «Манчестер Сити», Артем Довбык – в «Рому». Состав у «Жироны» получился ослабленным, а ожидания остались прежними. А на самом деле стоило ждать провала. Это маленький клуб, который не в силах постоянно конкурировать с грандами.

– В испанской Ла Лиге три кита – «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Есть ли смысл менять команду в Испании, если только не эта тройка?
– Может, руководство «Жироны» преследует какие-то свои цели. Если проект закрывается, то, конечно, нужно думать об уходе. И не обязательно это должны быть те команды, которые вы назвали. Есть вполне конкурентоспособные коллективы, такие как «Вильярреал», «Сельта», «Севилья». Можно назвать и некоторые другие клубы. Если ставятся задачи, то выделяется бюджет, покупаются футболисты, с которыми Цыганкову было бы комфортно играть. Тут все от проекта зависит. Это на мой взгляд, я ведь не его агент и не его отец.

– Для вас какой самый сильный европейский чемпионат?
– Английская Премьер-лига, где все команды ровные, сильные. Там нет явных аутсайдеров и заранее практически невозможно сказать, кто станет чемпионом. Интрига живет до самого финиша.

– В эту лигу, где футбол более быстрый, атлетичный, есть смысл идти Цыганкову, который подвержен травмам?
– Действительно, в Англии не все могут заиграть. Там нужно быть выносливым, хорошо уметь на скорости обращаться с мячом, вести единоборства. Многие играют, но им там очень сложно. Если не отвечать хотя бы этим критериям, то могут и травмы посыпаться. Опять же, для Цыганкова самый подходящий чемпионат – испанский.

– За два с половиной года выступлений в Европе, Виктор заслужил быть в более статусном клубе, нежели «Жирона»?
– Если говорить о позапрошлом сезоне, то скорее да, чем нет. А вот в минувшем году полузащитник отыграл на уровне результатов «Жироны». Возможно, чуть лучше, но он не тянул на себе команду.

– Именно поэтому в прессе не фигурируют топовые клубы своих чемпионатов насчет интереса к Цыганкову?
– И поэтому тоже. Сейчас в Европе, да и не только очень много молодых и талантливых футболистов. Выбор для клубов огромен. Чтобы быть востребован, нужно постоянно быть на слуху. Решать какие-то матчи.

– Остаться в «Жироне» – минус для развития карьеры Цыганкова?
– Так однозначно нельзя говорить. Снова-таки, мы не знаем, какие планы у этой команды на будущий сезон. Много зависит от клуба, агента, много чего отец за него решает. Но Виктор – амбициозный футболист, он хочет побеждать. Но как все сложится, пока сказать сложно. Человек, который постоянно работает, ему воздастся, а Цыганков как раз такого типа футболист.

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Сергей Демьянчук Sport.ua
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