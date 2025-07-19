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Турция
19 июля 2025, 16:10 | Обновлено 19 июля 2025, 16:35
154
0

Моуриньо хочет пригласить в Фенербахче игрока, которого тренировал в Англии

Маркус Рэшфорд может переехать в Турцию

19 июля 2025, 16:10 | Обновлено 19 июля 2025, 16:35
154
0
Моуриньо хочет пригласить в Фенербахче игрока, которого тренировал в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Фенербахче».

В трансфере заинтересован главный тренер турецкого коллектива Жозе Моуринью.

Рэшфорд уже играл под руководством Моуринью с 2016 по 2018 год, когда португалец возглавлял «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2016/17 Рэшфорд сыграл 56 матчей и забил 11 мячей, а еще через сезон Маркус сыграл 53 матча и отличился 13 точными ударами.

Нынешний главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим не рассчитывает на Рэшфорда .

На английского форварда претендуют «Барселона», «Астон Вилла» и «Ювентус». Однако команды колеблются в подписании контракта со звездным футболистом из-за его заоблачной заработной платы.

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Фенербахче Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Маркус Рэшфорд Жозе Моуриньо
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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