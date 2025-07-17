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Испания
17 июля 2025, 15:25 | Обновлено 17 июля 2025, 15:26
274
0

Барселона возобновила переговоры по английскому форварду

Каталонцы все же планируют подписать Маркуса Рэшфорда

17 июля 2025, 15:25 | Обновлено 17 июля 2025, 15:26
274
0
Барселона возобновила переговоры по английскому форварду
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Барселона» вернулась к переговорам по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Каталонцы хотят взять Рэшфорда в аренду с последующей опцией выкупа. По информации Скиры, право выкупа станет обязательным после достижения условий между командами.

Маркус Рэшфорд потерял место в основе «Манчестер Юнайтед» после того, как «красных дьяволов» возглавил Рубен Аморим. Вторую часть сезона Маркус отыграл в «Астон Вилли» на правах аренды.

Итальянский «Ювентус» также рассматривает возможность подписать Рэшфорда.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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