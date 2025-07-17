Барселона возобновила переговоры по английскому форварду
Каталонцы все же планируют подписать Маркуса Рэшфорда
Испанская «Барселона» вернулась к переговорам по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Каталонцы хотят взять Рэшфорда в аренду с последующей опцией выкупа. По информации Скиры, право выкупа станет обязательным после достижения условий между командами.
Маркус Рэшфорд потерял место в основе «Манчестер Юнайтед» после того, как «красных дьяволов» возглавил Рубен Аморим. Вторую часть сезона Маркус отыграл в «Астон Вилли» на правах аренды.
Итальянский «Ювентус» также рассматривает возможность подписать Рэшфорда.
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