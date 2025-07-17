Барселона возобновила переговоры по английскому форварду

Испанская «Барселона» вернулась к переговорам по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Каталонцы хотят взять Рэшфорда в аренду с последующей опцией выкупа. По информации Скиры, право выкупа станет обязательным после достижения условий между командами.

Маркус Рэшфорд потерял место в основе «Манчестер Юнайтед» после того, как «красных дьяволов» возглавил Рубен Аморим. Вторую часть сезона Маркус отыграл в «Астон Вилли» на правах аренды.

Итальянский «Ювентус» также рассматривает возможность подписать Рэшфорда.